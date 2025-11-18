芬普尼毒蛋流竄！彰化文雅畜牧場封存25.6萬顆蛋 漏夜完成銷毀

在檢方指揮下，檢調人員昨深夜會同縣府農業處、動物防疫所等單位進入文雅畜牧場全面銷毀管制期間的雞蛋。（彰縣府提供）

彰化芬普尼毒蛋事件持續延燒，彰化縣政府今（18日）上午證實，在檢方指揮下，檢調人員昨（17日）深夜會同縣府農業處、動物防疫所等單位進入文雅畜牧場全面銷毀管制期間的雞蛋。此次銷毀的蛋品總量達25萬6,000餘顆，包含散裝蛋、盒裝蛋及軟殼蛋，銷毀費用約23萬元，全數由畜牧場業者負擔。目前場內已無11月6日至15日間遭封存的蛋品。

此次深夜銷毀包含1,210箱散蛋、1,447盒盒蛋以及77.215公斤軟殼蛋。專案小組晚間進場後，逐批比對退貨與每日生產封存量，確認無誤後將蛋品裝載上車，由警方與保七總隊沿途戒護押運，送往指定處所集中傾倒並破蛋。之後以大型鏟斗機混合菇包翻堆處理，完成最終銷毀作業。

縣府並依檢方指示，針對11月6日至15日期間每日生產的雞蛋進行逐日採樣，共110顆，已全數冰存作為查扣證物，不列入此次銷毀名單。農業處指出，文雅畜牧場因雞蛋檢出芬普尼超標遭列管，案發後回收並封存的蛋品已全數處理完畢。由於業者已進行強制換羽並停止供應飼料，依雞隻生理狀況研判，自16日起已無新蛋產出，因此昨晚銷毀範圍僅至15日止。

縣府強調，動物防疫所仍會每日派員巡查雞場，持續監控雞隻及蛋品動態，避免任何蛋品再度外流。農業處長郭至善表示，收到彰化地檢署公文後，縣府各單位立即啟動協作，包括農業處、動防所、衛生局、環保局及政風處均到場協助封存與銷毀程序。他指出，此次銷毀總量換算約1,291箱，費用依每箱180元計算，由業者全額負擔。

此外，為防止類似事件再發生，縣府已啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，針對全縣933場蛋雞場進行抽驗，時間自11月中旬起至12月底。先前曾有違規紀錄或屬大型蛋場者將列為優先採檢對象，由農業處與動防所共同執行。

