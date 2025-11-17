芬普尼毒蛋爆偷賣4萬顆外流！ 「這種雞蛋」列首波查核目標

衛福部啟動全國雞蛋大稽查，第一波鎖定「編號C」籠飼雞蛋。（示意圖：李河錫攝）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有違法殺蟲劑「芬普尼」，4萬顆被感染的雞蛋竟在全面列管下，仍被鑽漏洞偷賣，流入市面。衛福部長石崇良今（17）日宣布，全面擴大抽驗，將鎖定同為「編號C」的籠飼雞蛋為主要稽查對象。

芬普尼毒雞蛋事件爆發後，立委、專家和民間團體紛紛要求全面擴大抽驗，食藥署長姜至剛卻以「擴大百分百稽查對不起科學」為由拒絕，聲稱畜牧場已採取全面管控，所有蛋品須全面檢驗安全才會放行。直到台中市又發現毒雞蛋外流，才終於改口，由石崇良出面宣布擴大檢驗。

不過，石崇良十分保密，強調先不透露細節，以免讓不肖業者有機會先做準備，這樣才比較可以驗出問題，擴大抽驗會依風險分層方式進行，主要先針對和文雅畜牧場同樣屬於「編號C」的籠飼雞蛋為主要查核對象，過程也會根據風險評估滾動式修正。

針對芬普尼蛋外流事件，彰化縣府今天坦承管控機制有嚴重漏洞，已交由彰化地檢署偵辦，縣府將依規定檢討懲處違失人員，未來移動管制通知，全面改為文書通知，不再電話通知，防止再有弊端。