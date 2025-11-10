芬普尼毒蛋竄桃！楓康超市內壢、青埔店共52盒急下架

桃園市衛生局接獲彰化縣衛生局通知，楓康超市內壢店及青埔店共52盒蛋品農藥殘留超標，其中10盒已退回總公司，其餘售出的部分則公告退貨。（桃園市衛生局提供）

彰化縣衛生局日前清查轄內的畜牧場蛋品，8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，共15萬流向全台9縣市。桃園市衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局通報，指出有農藥殘留的蛋品流入桃園，該門市為楓康超市內壢店及青埔店，共有52盒，其中10盒已退回總公司，其餘售出的部分則公告退貨。

衛生局說明，楓康超市內壢店接獲彰化縣衛生局通報，文雅畜牧場蛋品檢出「芬普尼代謝物」，已預防性下架溯源碼I47045的蛋品。內壢店「四日鮮蛋盒蛋」售出39盒、下架1盒，另內壢及青埔店共進貨「巨卵」13盒、下架9盒，兩品項共退回10盒至總公司，並追蹤複驗及張貼告示。

衛生局指出，桃園市今年蛋品抽驗含芬普尼129項，中央22件均合格，衛生局11月專案20件，已抽17件，10日續抽5件兵分6線查核。

