芬普尼毒蛋管制仍狂買4萬顆！蛋行老闆涉犯2罪 20萬元交保

彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，下游龍忠蛋行負責人20萬元交保。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，自11月5日遭「移動管制」，依法禁止所有蛋品出貨。卻仍有4萬毒蛋進入台中梧棲區「龍忠蛋行」並流入市場，昨日彰化地檢署二度約詢，並搜索台中「龍忠蛋行」帶回林姓負責人，經漏夜偵訊檢察官深夜諭知20萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋因被驗出芬普尼代謝物超標，於11月5日遭彰化縣政府實施「移動管制」，依法禁止出貨，但台中市食品藥物安全處10日到梧棲區龍忠蛋行稽查，發現9日來自文雅畜牧場200籃、約4萬顆雞蛋，檢驗後依然有芬普尼成分。

廣告 廣告

彰化地方檢察署昨日複訊彰化縣文雅畜牧場3名員工後請回，隨後發動第2次搜索行動，前往龍忠蛋行帶回林姓負責人，經檢察官漏夜偵訊，林姓負責人因涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《詐欺》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，檢察官深夜諭知20萬元交保。

針對畜牧場無視管制違規出貨，縣府表示將依相關規定檢討並懲處有關違失人員。全案目前由檢方持續偵查中，彰化縣政府將持續配合司法調查，並加強畜牧場管理，確保食品安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TVBS民調：七成民眾贊成台灣效法新加坡以鞭刑處罰詐騙

郭信良被控重劃索賄二審改判無罪 台南高分檢不服提起上訴