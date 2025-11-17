芬普尼毒蛋管制破功！ 石崇良：本週擴大抽驗「這種」雞蛋
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
彰化縣文雅畜牧場出現芬普尼「毒雞蛋」，食藥署原本信誓旦旦，畜牧場已採取全面管控，所有蛋品須全面檢驗安全才會放行，沒想到馬上被打臉，台中市竟發現仍有高達4萬顆毒雞蛋在移動管制期間被偷賣，補破網，衛福部部長石崇良昨終於宣布要全面擴大抽驗。石崇良今（17）日進一步證實，稽查將鎖定同為「編號C」的籠飼雞蛋為主。
芬普尼毒雞蛋事件爆發之後，專家、立委要求全面擴大抽驗的聲音就不斷，但被食藥署長姜至剛以「擴大百分百稽查對不起科學」為由拒絕。直到台中市又發現毒雞蛋外流，才由石崇良出面宣布擴大檢驗。
石崇良今參加「台灣健保30，共創永續未來」研討會，會前接受媒體聯訪時表示，食藥署本週起，就會針對市面販售的雞蛋加強擴大抽驗。
不過，石崇良十分保密，強調抽驗先不透露細節，以免讓不肖業者有機會先做準備，這樣才比較可以驗出問題，而擴大抽驗會根據風險評估來進行。
石崇良解釋，抽驗將採取的是風險分層的方式 主要先針對的是跟文雅畜牧場同樣屬於「編號C」籠飼雞蛋為主要查核對象，會依據畜牧場過去的紀錄跟飼養的密度，由衛福部跟農政單位合作，依不同縣市的風險程度，再設定採樣方式跟件數，過程將會滾動式修正。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
