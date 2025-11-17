芬普尼毒蛋管制破功！4萬顆毒蛋外流台中 石崇良：擴大抽驗籠飼蛋
彰化縣文雅畜牧場被檢出大批殘留農業芬普尼的「毒雞蛋」，食藥署原再三保證，畜牧場已採取全面管控，文雅畜牧場的每一顆蛋都須檢驗安全才會放行，沒想到言猶在耳，台中市竟發現仍有高達4萬顆毒雞蛋在移動管制期間被偷偷流出偷賣。衛福部長石崇良為補破網，終於宣布即起將針對跟文雅畜牧場一樣的籠飼雞蛋，即雞蛋上的溯源編號最後一碼為「C」者，進行擴大抽驗。
石崇良今（17)日參加「台灣健保30，共創永續未來」研討會，會前接受媒體聯言時表示，食藥署本週起，就會針對市售雞蛋加強擴大抽驗。
芬普尼毒雞事件爆發之後，立委要求全面擴大抽驗的聲音就不斷，但被「擴大百分之百稽查對不起科學」為由拒絕。直到台中市又發現文雅畜牧場先前流出的15萬顆以外的4萬顆毒雞蛋，又在台中市現蹤，石崇良才以部長身分宣布本週起將擴大檢驗市售籠飼雞蛋。
然惟恐不肖業者上有政策下有對策，石崇良強調先不透露抽驗細節，以防業者有所準備，這樣才比較能驗出問 ，而擴大抽驗會根據風險評估來進行。
例如食藥署會率先針對跟文雅畜牧場一場屬籠飼雞蛋，即雞蛋上的溯源編號最後一碼為「C」者，為主要查核對象；再依據各畜牧場過去的紀錄及飼養密度，由衛福部跟農政單位合作，依不同縣市的風險程度，再設定採樣方式與件數，稽查 期間相關方法將會視實際情況滾動修正。
