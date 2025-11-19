芬普尼毒蛋跨縣市流出 衛福部：溯源碼寫3字都別買

彰化縣文雅畜牧場日前被檢出雞蛋含有芬普尼超標，部分蛋品流入台中與新北市，引發民眾關注，衛福部長石崇良今（19日）指出，文雅畜牧場的蛋品早已被列入「全面禁止移動」名單，本不應在市面販售，提醒民眾注意，只要看到溯源編碼前3碼為「I（英文）47」就應避免購買，避免誤食問題雞蛋。

石崇良在立法院社福及衛環委員會受訪時表示，彰化縣衛生局已依據蛋品流向逐一通知相關縣市，由各地衛生局進行追查與下架，同時與農政單位協調合作，確保問題蛋品不再流入市面，強調若發現蛋品溯源編碼前3碼為「I47」，切勿購買，以保障自身食安。

彰化縣衛生局於11月5日接獲通報，文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留，縣府隨即啟動移動管制，限制蛋品及雞隻出場，並送驗10顆樣品，中央7日複檢結果未檢出殘留物，縣府依程序於8日解除管制，但牧場誤以為全面解除禁運，隔日就將封存蛋品一併出貨，總計285籃、約5萬7千顆雞蛋，其中部分流入台中龍忠蛋行，其餘則運往新北市。

經台中及新北市衛生局稽查與回收後，仍有數千顆問題雞蛋已售出，檢方懷疑牧場短暫解禁期間出貨量超出日產量，可能因新舊蛋混雜或未分類，導致實際流出量高於正常水平，目前已對蛋行及牧場負責人展開調查，相關責任持續釐清中；衛福部也表示，將同步加強蛋品抽驗與追蹤，避免類似事件再次發生。

