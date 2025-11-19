芬普尼毒蛋追查 衛福部額外增驗至少100件

▲對於芬普尼毒雞蛋事件追查，衛福部表示，會擴大稽查並針對高風險洗選蛋場查驗。（示意圖／彰化縣政府提供）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場被檢出芬普尼毒雞蛋後，地方衛生局持續抽查後市場，彰化縣衛生局也公布最新流向，有1萬顆銷至新北市。對於擴大稽查，衛福部食藥署副署長蔡淑貞說明，對於全國由衛政單位監管的洗選蛋場會無預警稽查，並針對高風險，如蛋場較多的縣市或是問題蛋場附近等，抽樣比例會較高。相關的抽樣件數及配置也已經在今天提供給衛生局，預計會再多稽查100件。

針對文雅畜牧場違規售出雞蛋，最新公布流向新北市。衛福部長石崇良今（19）日說明，新北市的問題蛋品並非新的案件，是先前就流出的。

廣告 廣告

不過，石崇良也說會擴大後市場稽查。食藥署副署長蔡淑貞說明，會針對高風險的洗選蛋場，額外增加100件項目。她指出，會占整體抽樣至少55%以上。

擴大後市場稽查 食藥署：籠飼機會列入重點抽查

蔡淑貞說，所謂的洗選蛋場分為2種，一種是畜牧場附設的，為農業部監管；另一種是另外商設洗選蛋場，則是由衛政單位負責，而擴大稽查的部分會將「籠飼雞」列入重點稽查，設置的高風險要素包括，縣市的蛋雞場本身密度較高的、還有問題蛋場附近的洗選蛋場。

蔡淑貞指出，整體預計在專案以外，增加100件抽驗。

蔡淑貞認為，畜牧場端把關最重要，生產沒監管好，要嚴正指責，進入「洗選場及後市場」都是揭露實際狀況，衛政單位絕對把關。

食藥署強調，相關稽查為衛政單位依據農政單位所提供的洗選場資料，針對離開畜牧場到場外的洗選場，也就是衛生機關監管的洗選場、籠飼蛋，依風險評估後抽樣，抽驗的件數依風險評估結果，規劃擴大抽樣對象，約100件雞蛋。

食藥署表示，今天已有發函地方衛生局，請地方衛生局共同協助執行。至於畜牧場端及畜牧場附設的洗選場抽驗計畫，則由農政單位進行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

芬普尼毒蛋流向新北！石崇良：本週已開始擴大查驗

醫美管更嚴！「直美」醫師要回訓PGY 石崇良：會給一段時間補齊

芬普尼毒蛋1萬顆銷至新北！新北衛生局公布流向 已售出23籃