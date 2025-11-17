芬普尼毒蛋風波 文雅畜牧場4萬顆雞蛋流出台中

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋、雞羽、雞糞含禁藥芬普尼，引發食安疑慮。縣長王惠美今（17）日宣布，全縣933家蛋雞場將全面啟動藥物殘留監測，檢驗範圍涵蓋雞蛋、飼料、羽毛、內臟及環境，展現對食安零容忍的決心，防止單一場事故影響整個蛋雞產業。

文雅畜牧場雞蛋驚傳芬普尼超標，4萬顆問題蛋流出台中，全縣933家蛋雞場將全面啟動藥物殘留監測。（縣政府提供）

彰化地檢署也再度約詢文雅畜牧場相關人員，釐清在移動管制期間，仍有約4萬顆雞蛋流出至台中「龍忠蛋行」的原因，以及污染源與違規出貨責任。

文雅畜牧場不只雞蛋檢出芬普尼，雞羽與雞糞也驗出殘留禁藥。縣政府原短暫解除管制後，場內蛋品流出市場，結果被抽驗再度驗出芬普尼超標。彰化縣蛋雞場多達933場、在養雞隻逾2081萬隻，占全國近五成產量。縣府因此立即實施芬普尼全面採樣監測，重建民眾對彰化雞蛋的信心。

縣動物防疫所調查，文雅畜牧場採傳統高層飼養，非密閉式雞舍。陳姓雞農指出，高層飼養主要是抬高籠架，減少雞糞污染，雞舍通風良好。若芬普尼來自鄰田污染，靠近田邊的雞羽及環境污染量最高，距離越遠風險越低。他也強調，芬普尼事件屬單一個案，政府解除管制前應先完成複檢，才能避免問題蛋流入市場。

彰化縣衛生局11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，立即實施移動管制，要求10月3日後生產的蛋品全面下架。11月6日動防所檢驗雞蛋與飼料，11月7日衛生局再驗出3件蛋品超標，通報15萬顆雞蛋流向其他縣市下架。然而，動防所隔日以「未檢出」為由解除管制，導致4萬顆問題蛋流至台中龍忠蛋行。台中市食安處10日抽驗後，再度驗出芬普尼超標。

衛生局掌握出貨動向後，9日即時攔阻一輛蛋車，但部分蛋已運出。抽檢結果顯示芬普尼代謝物超標5倍，確認毒蛋已流入市面。檢方12日依「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」分案偵辦，指揮相關單位至牧場搜索、採樣與查扣證物，並對負責人及配偶複訊後請回。今日檢方再度約詢，釐清牧場在7日接獲複驗未檢出通知後，是否未等正式解除管制即出貨，以及電話通知解除管制是否符合程序。