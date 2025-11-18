芬普尼毒蛋1萬顆銷至新北！衛生局公布流向

▲新北公布芬普尼毒雞蛋流向。（示意圖／彰化縣衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場被檢出芬普尼毒蛋後，地方衛生局持續稽查後市場，後續再爆出毒蛋外流，彰化縣衛生局公布有1萬顆銷至新北市。新北衛生局晚間說明，經了解文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北蛋行1萬顆雞蛋後，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。有23籃銷售至早餐店、散客等。

食藥署日前公布文雅畜牧場芬普尼毒雞蛋事件，將問題蛋品全面下架，並對問題畜牧場的雞蛋逐批查驗。

不過，後續再爆出畜牧場違規售出雞蛋，彰化衛生局今（18）日公布，有1萬顆蛋銷至新北市。

新北衛生局今晚間說明，透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北市蛋行50籃（1萬顆）雞蛋後，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。

新北市衛生局提到，攔截27籃雞蛋全數退回上游，其餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。目前已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

