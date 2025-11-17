芬普尼毒蛋4萬顆流向台中 彰檢搜索龍忠蛋行「帶回員工訊問」

中市食安處11月10日到「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼含量 0.05 ppm。台中市府提供



彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋11月4日被驗出有芬普尼超標（殘留容許量標準0.01ppm），11月8日因雞蛋和飼料未檢出芬普尼，一度解除畜牧場移動管制，因此11月9日出蛋給台中市龍忠蛋行，但該批雞蛋卻又被驗出芬普尼超標。彰化地檢署今天（11／17）指揮搜索龍忠蛋行，且帶回蛋行員工，並約詢畜牧場3名員工。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼代謝物超標。

彰化地檢署上周已依違反「動物用藥品管理法」及「食品安全衛生管理法」等嫌疑列為他字案偵辦，檢察官並指揮彰化縣調查站、彰化農政、衛生及環保機關人員，到牧場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定，文雅畜牧場陳姓負責人和陳妻訊後請回。

彰檢今天再度出動，指揮調查局約詢文雅畜牧場3名員工，繼續釐清雞蛋汙染原因，檢方複訊後，均已請回。

據了解，文雅牧場蛋送複驗後，11月7日收到檢驗結果未檢出芬普尼，農政單位就先以電話通知畜牧場業者可解除移動管制，但牧場尚未取得解除管制證明之文件就出貨，檢方也要釐清是哪一個地方出現疏失。

