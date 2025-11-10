芬普尼毒雞蛋已下肚？15萬顆流向9縣市「賣到剩31盒」 醫曝嚴重後果：恐致癌

15萬顆芬普尼毒雞蛋流入9縣市，食藥署表示，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm超標，該批蛋品約15萬顆，流向全聯、楓康等9縣市通路，目前已通知緊急下架。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文示警嚴重後果，「農藥芬普尼是可能的致癌物質，而可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關」。

​彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，約15萬顆蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商。​​高雄市有3品項流入、共計242盒，衛生局實際稽查賣場，發現架上僅剩31盒，可能已經被不知情的民眾吃下肚。

對此，蘇一峰表示，彰化芬普尼毒蛋流入高雄，242盒賣到剩31盒，要算誰的責任，這次要怪馬英九還是韓國瑜？農藥芬普尼是可能的致癌物質，而可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關。

而關於毒蛋的成因，蘇一峰則推測，美國愛用農藥芬普尼，進口美國玉米給雞當飼料，可能就產下芬普尼毒雞蛋。

食藥署提醒消費者停止使用相關雞蛋，通路商應全面提供退貨回收服務。依照食安法第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反第15條第1項規定處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。



應下架回收市售包裝蛋品共9項如下：



1、四日鮮蛋10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2、巨的卵（白殼雞蛋）10粒裝（I47045-251103C）。

3、大巨蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7、四季巨蛋（白殼）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8、香草園洗選蛋10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

​對此，全聯發聲明表示，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。而門市則因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有未積極通知消費者情形。

