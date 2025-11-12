芬普尼毒雞蛋還在回收 4天追回3萬顆

▲文雅畜牧場爆出雞蛋檢驗出芬普尼，而食藥署也公布市面雞蛋回收進度。（示意圖／彰化縣政府提供）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場爆出雞蛋檢驗出芬普尼，目前持續調查及下架作業。而食藥署今（12）日說，對於封存、回收每天還在進行，自8日縣市衛生局啟動下架至今約已回收2、3萬。

食藥署副署長蔡淑貞今接受媒體聯訪時，被問到回收芬普尼問題蛋數量。她回應，基本上10個縣市都持續在進行中，因為先前有封存及回收的部分，整體每天都還在進行中。剩餘的雞蛋則可能因為消費者有些會直接丟掉，處理方式會不同。

蔡淑貞說，目前請各衛生局統計，自11月8日通知各地方衛生局啟動下架回收作業至11日止，目前約回收2、3萬顆的蛋。

蔡淑貞表示，因為明確是來自單一牧場，溯源碼也相當明確，同時有QRcode，建議消費者若有購買到就不要再吃，可向業者退貨。

對於回收後的雞蛋，蔡淑貞說明，基本上後面會進行銷毀，衛生單位會與畜牧場合作。

至於芬普尼來源，農業部說，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

農業部提到，經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。也因飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

彰化縣政府於昨（11）日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。農業部補充，該部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

