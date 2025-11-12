芬普尼汙染還沒完！彰化「文雅畜牧場」複驗又超標 縣府封場重罰12萬

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

雞蛋「芬普尼」汙染事件再擴大！彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」因雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，15萬顆蛋先前遭全面下架。昨（11）日複驗結果出爐，雞蛋與羽毛檢體仍檢出芬普尼及其代謝物。彰化縣政府火速啟動應變措施，除持續封場與移動管制外，也依《動物用藥品管理法》加重開罰12萬元。

「文雅畜牧場」因雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，15萬顆蛋先前遭全面下架。昨日複驗結果出爐，雞蛋與羽毛檢體仍檢出芬普尼及其代謝物。（示意圖／Unsplash）

根據食藥署公布的「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，文雅畜牧場雞蛋芬普尼殘留量達0.03ppm，為法定容許值0.01ppm的3倍，羽毛檢體更驗出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm。縣府緊急派員進場採樣，包括雞蛋、飼料、飲水、土壤及雞隻內臟等檢體，全數送中央畜產會檢驗。

彰化縣府指出，文雅畜牧場即日起全面禁止蛋品及雞隻移出，並每日清點、封存所有雞蛋，持續監測至檢驗結果恢復正常後，經中央同意才會解除管制。縣府也強調，若業者違法使用禁藥，將依《動物用藥品管理法》第40條之1裁罰6萬至30萬元，絕不寬貸。

