芬普尼禁用近8年 雞蛋為何污染？毒物科醫揭3可能原因

雞蛋畜牧場示意圖。美聯社資料照



彰化縣一間畜牧場雞蛋檢出農藥芬普尼殘留，總計15萬顆已流入桃園等9縣市，已緊急展開下架回收作業。不過，台灣禁用芬普尼養禽近8年，污染源突竟從何而來？專家指出3種可能。

根據環境部化學物質管理署資訊，芬普尼（Fipronil）是一種長效型的殺蟲劑，可當作農藥，也可作為寵物去除跳蚤、蝨子等寄生蟲。2017年全球爆發「芬普尼毒雞蛋」事件後，環境部隨後規範禁用於「食用動物」，另訂定雞蛋的殘留標準為0.01ppm，這次檢出為0.03ppm。

對於可能原因，食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，雞隻飼料種植過程可能使用農藥、養雞場環境使用除蟲藥、水源等環境因素都有可能，將提供資料由農業部門展開調查。

根據《聯合新聞網》報導，台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，台灣養雞使用飼料玉米多來自美國，美國常使用芬普尼防治蟲害，因此飼料可能含有農藥殘留，雞隻食用後，蛋中可能會出現芬普尼殘留，且台灣對於雞蛋中的芬普尼殘留標準，比日本、韓國和美國都更為嚴格。

第二，楊振昌說，芬普尼在台灣常被用來對付螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能在環境中遭到污染。第三，過去曾有雞農使用芬普尼防制蛋雞寄生蟲，但目前已有替代藥物，因此機會不高。

楊振昌說，過去曾有幼兒誤食芬普尼，症狀通常較輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應，急性中毒並不常見。

楊振昌提到，以50公斤的成人為例，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，才可能對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺。

應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C）

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

民眾如購買到上述雞蛋，請向通路商辦理退貨

