芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%

看到毒蛋新聞嚇到了？這次的主角「芬普尼」讓人心慌慌。營養師要告訴你，只要肝腎功能正常，我們的身體天生就內建超強的「自動解毒系統」。現在就教你如何啟動身體的排毒模式！

芬普尼是什麼？為什麼會藏在蛋黃裡？

芬普尼是什麼東西？營養師陳珮淳解釋，芬普尼（Fipronil）其實是一種常見的殺蟲劑，常用於防蟑螂、跳蚤，它能干擾昆蟲的神經，讓牠們「麻痺停工」。但對人體來說，則會增加肝臟和神經代謝的負擔。

芬普尼怎麼會跑到雞蛋裡？如果蛋雞農場不小心使用了含有芬普尼的藥劑，雞隻吃進體內後，會經由肝臟代謝，最後「藏」在脂肪含量高的蛋黃裡。

身體的天然濾毒系統！5～7天自動代謝

吃下肚的芬普尼會去哪？陳珮淳說明，芬普尼屬於脂溶性物質，會暫時儲存在人體的脂肪與肝臟中。接著，肝臟的代謝酵素會將它轉化為「芬普尼硫醚（Fipronil sulfone）」，再經由尿液和糞便慢慢排出體外，整個過程大約需要5～7天。

所以，只要你的肝腎代謝功能正常，加上均衡飲食，身體完全有能力自己處理掉這些不速之客。

啟動排毒模式！營養師教你吃對4大類食物

想讓身體的排毒工作更順利嗎？陳珮淳建議，可以多補充以下4種關鍵營養素，就像是按下身體的「排毒開關」！

1.幫肝解毒的「植化素」

綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜等食物，富含蘿蔔硫素與蒜素，它們是肝臟第二階段解毒酵素的強力開關。它們能幫助肝細胞更快標記出毒素，將其轉化為水溶性，以便透過尿液順利排出。研究顯示，連續攝取3～5天的十字花科蔬菜，就能提升肝臟解毒活性高達30％！

2.保護細胞的「抗氧化三劍客」

當芬普尼在體內被分解時，會產生自由基，就像是「代謝的黑煙」，會攻擊我們的細胞。這時就需要維生素C（奇異果、紅椒、柑橘）、維生素E（堅果、酪梨、葵花籽）及多酚類（葡萄籽、石榴、綠茶）這三位抗氧化神隊友，來中和自由基，保護肝細胞，維持高效代謝率。

3.加速代謝的「B群＋鎂＋水分」

如果把肝臟解毒酵素比喻成一部機器，那麼維生素B群和鎂就是不可或缺的「燃料」，而水則是負責運送毒素的「運輸車」。陳珮淳提醒，水喝得太少，身體反而會「卡毒」，毒素排不出去；喝足夠的水，才能讓尿液有足夠的流量將代謝廢物沖走。建議每日飲水量為「體重（kg）×30ml」，若飲食重鹹或喝咖啡，記得再多補充300～500ml。

4.促進循環的「鉀離子」

香蕉、奇異果、毛豆、地瓜、菠菜等富含鉀的食物，能幫助鈉排出、減少水腫，並支援腎臟代謝功能。飯後可以搭配抬腿10分鐘、散步15分鐘或睡前泡腳，讓血液循環更順暢，代謝廢物就能更快被清運出場。

營養師的安心叮嚀

面對食安問題，除了學會排毒，陳珮淳也提供幾個日常安心守則：

謹慎選購：購買雞蛋時，看清楚產地來源與批號。

充分加熱：料理時務必將雞蛋煮熟，避免生食。

為肝減壓：少吃油炸食物、少喝酒，減輕肝臟負擔。

養成習慣：每天攝取5種顏色的蔬果，並喝足夠的水，就是最簡單有效的排毒習慣。

陳珮淳表示，不妨一起來執行「安心排毒計畫」，每天吃一份綠色蔬菜、一顆高維生素C水果，再搭配一杯溫開水，輕鬆幫身體啟動天然濾毒系統，讓代謝更順暢，氣色也更光亮。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳珮淳營養師

