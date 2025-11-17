芬普尼蛋價格受影響嗎？養雞協會：是個案、影響不大

民眾、雞農擔憂雞蛋價格，圖為示意圖，非事發雞蛋。（本報資料照片）

彰化文雅畜牧場養雞場近日有芬普尼殘留，超標雞蛋流入市面，雞農、民眾都擔心是否價格會受到影響。中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，芬普尼超標蛋是個案，應不至於影響太大，至於事發案場的蛋雞採取「強制換羽」停止產蛋，1至2個月後檢驗合格後，才能再出蛋販售。

據市場交易行情批發蛋價每斤45元。黃榮珍說，有問題的雞蛋已經陸續被下架或封存，目前市場流通沒太大問題，價格上也穩定，他認為芬普尼超標蛋是個案，不會影響蛋價太多。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，本月15日他陪同農業部科長、技正前往文雅畜牧場養雞場會勘查，業者已採取「強制換羽」，透過禁食、限水等方式，讓雞隻進入換羽期並停止產蛋，先前的雞蛋則都由檢方封存。

他說，產業界目前都不會使用芬普尼，文雅畜牧場蛋雞在換羽期1至2個月後代謝殘毒才能再產蛋，他也建議農業部該場要再出售雞蛋，必須經過檢驗合格才可出貨。

