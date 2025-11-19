芬普尼蛋再流出台中、新北！編號I47快避開 本週啟動大稽查

衛福部長石崇良今日表示，本週已全面啟動擴大稽查，再次提醒民眾避免購買溯源編號前3碼為「I47」的雞蛋。（翻攝衛福部臉書）

彰化文雅畜牧場雞蛋日前被驗出芬普尼超標，原本已被列為禁止移動、不得上市，但仍有批次流入台中與新北，引發民眾高度關注。衛福部長石崇良今天表示，本週起已全面啟動擴大稽查，並再次提醒民眾避免購買溯源編號前3碼為「I47」的雞蛋。

根據資料，文雅畜牧場本月4日被驗出芬普尼超標，9日仍出貨285籃、共5萬7,000顆雞蛋。其中一輛蛋車載200籃，另一輛載85籃。後者有35籃被彰化衛生局攔回，但其餘已銷往新北，多數雖已銷毀，仍令外界質疑控管鬆散。

問題雞蛋怎麼還流入市面？

石崇良表示，彰化縣衛生局持續追查流向，並通知各地衛生局下架問題蛋，同時配合農政單位強化查核。他強調，文雅畜牧場的蛋本來就禁止上市，不應再出現在任何通路，溯源編號I47需特別避免購買。

廣告 廣告

此外，近期在新北查到的問題蛋並非新案，而是文雅事件的延伸追查。食藥署補充，本次擴大稽查將聚焦高風險洗選蛋場，在原有年度專案基礎上，再增加至少100件抽驗，其中超過55%是距離文雅畜牧場近、或飼養密度高的場區。

擴大稽查能補上漏洞嗎？

石崇良指出，今年已例行查驗400多件蛋品，本週起會加快速度，承諾只要有新的檢驗結果，會第一時間公布。他也說，牧場端應負最重要責任，若生產管理不確實，後端稽查再嚴格仍難避免風險。

事實上，文雅畜牧場在5日已被彰化動物防疫所啟動移動管制，但因複驗合格，8日短暫解除，直到10日食藥署要求逐批檢驗才重新限制。期間卻又發生蛋品流出，多批流向台中與新北，目前除已陸續回收外，案件也由彰化地檢署偵辦中。

食藥署強調，牧場端監管不確實將是本次檢討主軸，後市場的洗選蛋場也會同步加強抽驗，以確保問題蛋不再流入市面。

更多鏡週刊報導

「彰化縣府的疏失！」台中龍忠蛋行進貨芬普尼蛋 業者喊無辜：毒又不是我放的

芬普尼毒蛋流竄！彰化文雅畜牧場封存25.6萬顆蛋 漏夜完成銷毀

黑熊冬眠前要吃多少？上野動物園公布數據 網友一看沉默了