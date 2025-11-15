芬普尼蛋又流出4萬顆

文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面竟查獲四萬顆非法流出雞蛋。（彰化縣府提供／中央社）

記者徐義雄、陳柏翰、吳東興∕綜合報導

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市政府十日前往梧棲區龍忠蛋品行稽查，卻發現九日曾向案發牧場進貨四千台斤，雖下架部分蛋品，但有三千二百四十台斤已流入市面全數用罄。

文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面竟查獲四萬顆非法流出雞蛋。食藥署十五日表示，文雅畜牧場五日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場；要求轄區政府農政相關單位應說清楚並追究責任，同步函送地檢署偵辦釐清。

食藥署副署長蔡淑貞指出，目前掌握文雅蛋場賣出雞蛋共兩百箱、約四萬顆，當場要求蛋行下架產品；其中三十八箱、約七千六百顆已退回牧場，持續追回中。但已有部分疑慮蛋品流入龍忠蛋行下游，包括散戶、早餐店等。

台中市食安處驗出「芬普尼蛋」，連夜通報源頭彰化縣政府追查。（記者徐義雄攝）

她也直言，衛政單位全力嚴防芬普尼蛋，「追到哪、驗到哪、公布到哪」，源頭控管卻出問題，「這對民眾食品安全很不公平」，已發文彰化地檢署，要求併案調查。

台中市政府表示，食藥處七日接獲跨縣市通報文雅畜牧場芬普尼超標案後，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收。十日食安處派員前往四家蛋行稽查時，發現梧棲龍忠蛋品行九日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，立即進行抽驗，結果於十四日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物含量零點零五ｐｐｍ（殘留容許量標準零點零一ｐｐｍ），與規定不符。

市府說明，龍忠蛋品行九日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為兩百箱（約四千台斤），目前已下架回收三十八箱（七百六十台斤），其餘分別售出給散客以及三十五家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

市府表示，食安處已通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售？已請源頭彰化縣政府釐清。

市府提到，將持續滾動式抽驗流通蛋品，並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護食安。

對此，彰化縣動物防疫所說明，經查這批雞蛋保鮮日期為十一月二十六日，是十一月六日生產的蛋，仍屬畜牧場移動管制期間；對於文雅畜牧場有雞蛋非法流出，動防所表示，封存在場內蛋品必須全部銷毀，目前全案移請檢調偵辦中。