芬普尼蛋外流入新北！ 衛生局公布「新莊2蛋行」可退換貨

新北市衛生局今（19日）公開轄內購買文雅畜牧場雞蛋的2家蛋行，要求提供有疑慮消費者退換貨。（示意圖：李河錫攝）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，卻仍有172籃、3萬4400顆管制雞蛋流入台中市、新北市。對此，新北市衛生局今（19日）公開購買文雅畜牧場雞蛋的2家蛋行，要求提供有疑慮消費者退換貨。衛福部長石崇良則表示，本周將開始全面擴大稽查。

彰化縣衛生局查出，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北市蛋行的1萬顆雞蛋，其中回收下架5400顆，實際售出4600顆；新北衛生局公開購買文雅畜牧場雞蛋的兩家蛋行，分別為六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號），2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者。新北衛生局已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

針對文雅畜牧場雞蛋流向，石崇良表示，文雅畜牧場的蛋全都是禁止移動「本來就禁止上市」，不該在市面上，並公布溯源編號代號前3碼是「I47」，請民眾不要購買；今年已例行性查驗400多件，還剩50件左右，這星期開始擴大稽查，除文雅畜牧場的蛋之外，若又有檢驗出新的結果，第一時間就會說明、公布。