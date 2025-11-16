芬普尼蛋外流！龍忠蛋行澄清「養雞場稱合格」才去載：沒偷偷賣蛋

記者柯美儀／台中報導

彰化,文雅畜牧場,雞蛋,芬普尼,毒蛋（圖／彰化縣府提供）

彰化「文雅畜牧場」出產的雞蛋被檢出禁藥「芬普尼」，衛福部食藥署於本月7日緊急要求業者下架，並針對牧場執行移動管制。台中梧棲區龍忠蛋行卻被發現本月9日曾向文雅畜牧場進貨約4000台斤籃蛋，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，澄清「並非偷偷賣蛋」。

台中市食安處表示，11月10日食安處派員前往梧棲區的龍忠蛋行稽查，發現業者曾在11月9日向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗。11月14日晚間採檢結果出爐，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，高於殘留容許量標準0.01ppm，與規定不符。

廣告 廣告

食安處指出，龍忠蛋品行9日向文雅畜牧場進貨200籃蛋、共4萬顆雞蛋，重約4000台斤，目前已下架回收38籃（760台斤），其餘3萬2400顆蛋品已分售給散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，且均已全數用罄。

龍忠蛋行老闆昨晚表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋，此事檢調單位已經在查，到底是哪個單位放行的。

更多三立新聞網報導

政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多

明起ATM可領普發1萬！看到「這貼紙」全台逾2.8萬機台都能提領

毒蛋流竄超市！一文看懂「芬普尼」是什麼 吃下肚快做這2事

台灣反擊！不買南非「1水果」了 進口量雪崩式暴跌96％

