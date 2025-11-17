芬普尼蛋大破口！台中食安處立大功 盧秀燕公開肯定

台中主動稽查發現梧棲龍忠蛋行9日仍向彰化文雅畜牧場進貨約4000台斤雞蛋，且抽驗芬普尼代謝物超標5倍，該案在市議會總質詢中獲廣泛討論。（馮惠宜攝）

芬普尼汙染雞蛋事件持續延燒，台中市10日主動前往梧棲龍忠蛋行稽查，意外發現該業者9日仍向彰化文雅畜牧場進貨約4000台斤雞蛋，抽驗訝然發現芬普尼代謝物超標5倍。才讓外界驚覺農政單位竟在11月8日至9日期間短暫解除案例場移動管制；台中市議員朱元宏17日在市政總質詢中肯定食安處立了大功、值得嘉獎；市長盧秀燕也肯定食安處主動查獲、主動通報。

文雅畜牧場於11月4日首次驗出芬普尼代謝物超標，隔日即遭彰化縣府啟動移動管制，並追查流向9縣市15萬顆問題蛋。台中市食安處7日接獲通知後立即啟動擴大下架與追查，針對楓康、全聯、民生嘉與龍忠蛋行等主要通路全面回收，並同步展開抽驗。

台中市長盧秀燕也肯定台中市食安處作為。（馮惠宜攝）

總計稽查19家、30件蛋品，14日公布結果，僅龍忠蛋行1件驗出超標。後續追查證實，超標蛋竟是龍忠蛋行於9日向案例場進貨，且約3200台斤已分售至35家小型餐飲業者與散客手中，也揭露案例場移動管制在11月8日至9日間出現「空窗」，恐不只4000台斤污染蛋品流入市面。

市議會質詢中，朱元宏在質詢中，高度肯定台中市政府食安處此次「立了一個大功」，展現出「非常努力、有效率」的團體形象。但陳俞融、陳淑華則反指食安處行政怠惰，並要求公布龍忠蛋行下游35家店家名單，以保障民眾吃蛋安全。

衛生局長曾梓展回應，驗蛋是食安處常規工作，因而9日與10日仍持續主動稽查，目前已收回約7600顆蛋，推估仍有3萬多顆流入市場，「至於究竟是誰解除管制，需由檢調釐清。」

市長盧秀燕也公開肯定食安處的迅速行動，強調「稽查密度高、同仁認真」才使破口得以及早被揭露。她說，如果沒有台中的主動查獲與通報，中央與地方恐怕至今仍不清楚污染蛋品再度流出。

