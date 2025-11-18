芬普尼蛋檢出超標流入市面 彰檢二度約談文雅畜牧場負責人

今日傳來令人痛惜的噩耗，台灣血液腫瘤權威、骨髓移植先驅陳耀昌醫師於台大醫院辭世，享壽 76 歲；陳醫師一生致力於造血與幹細胞研究、建立骨髓移植體系、推動造血幹細胞醫療發展，對台灣醫療界貢獻卓著。具報導，陳耀昌醫師是因攝護腺癌病逝，以下將介紹中老年男性常見的夜尿問題與攝護腺保養，願以實用知識，對讀者有所助益，也緬懷陳醫師對台灣醫療與生命的奉獻。 中老年人因為身體老化的關係，普遍會有夜尿問題，經常為了半夜尿急，醒來如廁後，就難以再度入睡了，進而影響睡眠及生活品質，很有可能就是攝護腺出問題，在還沒有嚴重到需要手術時，其實可以透過飲食中的營養成分來保養。 中年男夜尿7原因 超過40、50歲的中年男性出現夜尿頻繁、尿不乾淨或滴滴答答等問題，可能與多種生理變化和健康問題有關，以下是一些可能的原因： 1.攝護腺肥大：隨著年齡增長，攝護腺的體積會增大，這種現象稱為良性攝護腺肥大（BPH）；這種狀況可能壓迫尿道，導致尿液流動受阻，造成尿不乾淨或滴滴答答的情況。 2.攝護腺炎：攝護腺炎是指攝護腺發炎或感染，可能會導致排尿困難、頻尿和夜尿頻繁等現象。 3.泌尿道狹窄：泌尿道狹窄或其他結構問題，恐導致尿液流動

常春月刊 ・ 1 天前