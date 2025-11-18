芬普尼蛋檢出超標流入市面 彰檢二度約談文雅畜牧場負責人
彰化文雅畜牧場9日出蛋給台中龍忠蛋行，其中有雞蛋芬普尼超標，彰檢繼昨天帶回龍忠蛋行林姓負責人，訊後認定涉違反食安法及詐欺罪以新台幣20萬元交保後，今天二度約談文雅畜牧場陳姓負責人釐清案件事實。
彰化縣文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，彰化地方檢察署檢察官13日指揮搜索文雅畜牧場等處，帶回陳姓負責人調查，複訊後暫先請回。
彰檢除持續追查雞蛋污染源外，針對文雅畜牧場9日出蛋，當中是否包含先前無法出貨的問題雞蛋，及龍忠蛋行是否明知雞蛋有問題仍賣給消費者等，皆是調查重點。為持續釐清案件，檢方今天再度約詢陳姓負責人，目前由檢察官複訊。
責任主編：于維寧
其他人也在看
台南推『大家醫計畫』 12醫院518診所加入社區醫療
記者翁順利／台南報導 配合中央推動「大家醫計畫」，台南市目前已有十二家醫院及五百一十…中華日報 ・ 2 小時前
台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導台大血液腫瘤權威、擁有「骨髓移植教父」美名的醫師陳耀昌，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲，醫界人士聽聞消息皆表達哀悼之意。其中，曾為陳耀昌學生的衛福部長石崇良受訪回憶恩師時，忍不住哽咽說，「真的很可惜，我沒有辦法再諮詢他了」。民視 ・ 1 天前
血液腫瘤專家陳耀昌76歲病逝 為電視劇《斯卡羅》原著作者
有「台灣骨髓移殖教父」之稱的陳耀昌醫師今（17）日病逝，享壽76歲，陳耀昌在台大醫院行醫，不僅完成台灣第一例自體骨髓移殖，也是推動《再生醫療法》立法的首席顧問；陳耀昌是血液腫瘤專家也是作家，他的著作《傀儡花》曾被公視改編為電視劇《斯卡羅》，在57屆金鐘獎入圍13項大獎，並獲得戲劇節目獎等4項大獎。公視新聞網 ・ 1 天前
醫界痛失陳耀昌 中年男夜尿頻繁、滴尿恐是攝護腺肥大前兆
今日傳來令人痛惜的噩耗，台灣血液腫瘤權威、骨髓移植先驅陳耀昌醫師於台大醫院辭世，享壽 76 歲；陳醫師一生致力於造血與幹細胞研究、建立骨髓移植體系、推動造血幹細胞醫療發展，對台灣醫療界貢獻卓著。具報導，陳耀昌醫師是因攝護腺癌病逝，以下將介紹中老年男性常見的夜尿問題與攝護腺保養，願以實用知識，對讀者有所助益，也緬懷陳醫師對台灣醫療與生命的奉獻。 中老年人因為身體老化的關係，普遍會有夜尿問題，經常為了半夜尿急，醒來如廁後，就難以再度入睡了，進而影響睡眠及生活品質，很有可能就是攝護腺出問題，在還沒有嚴重到需要手術時，其實可以透過飲食中的營養成分來保養。 中年男夜尿7原因 超過40、50歲的中年男性出現夜尿頻繁、尿不乾淨或滴滴答答等問題，可能與多種生理變化和健康問題有關，以下是一些可能的原因： 1.攝護腺肥大：隨著年齡增長，攝護腺的體積會增大，這種現象稱為良性攝護腺肥大（BPH）；這種狀況可能壓迫尿道，導致尿液流動受阻，造成尿不乾淨或滴滴答答的情況。 2.攝護腺炎：攝護腺炎是指攝護腺發炎或感染，可能會導致排尿困難、頻尿和夜尿頻繁等現象。 3.泌尿道狹窄：泌尿道狹窄或其他結構問題，恐導致尿液流動常春月刊 ・ 1 天前
Nu Skin發布《全球健康光譜指數白皮書》！數據揭示台灣健康落後全球平均，最拚的一代最缺健康餘裕
台灣在科技與經濟領域表現亮眼，卻在健康表現上仍有進步空間。衛福部國健署註一指出，多數台灣民眾每日蔬果攝取量不足，尤其上班族因外食與工作壓力導致營養失衡。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 2 小時前
民眾遇詐寄出200萬現金 澎湖警方及時追回
（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣馬公分局日前及時攔阻一起假投資詐騙案，追回裝有新台幣200萬元現金的包裹，成功守護民眾財產安全，馬公分局長林彥濬今天表揚相關員警。中央社 ・ 2 小時前
北市公費流感疫苗剩12萬劑 籲老幼慢性病患者接種
（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市衛生局今天表示，迄今北市公費流感疫苗接種量較去年同期高，剩下12.3萬劑，但設籍北市65歲以上施打率僅40%、6歲以下幼兒僅49%，呼籲長者、幼兒、慢性病患者儘速接種。中央社 ・ 2 小時前
竹北東元綜合醫院慶30週年 高階醫學影像中心啟用
竹北東元綜合醫院今（18）日慶祝30週年院慶，院長黃忠山今天下午邀請新竹縣長楊文科一起切下蛋糕，並表揚30年表現績優的醫護同仁，還當場宣布，他們為了邁向下一個30年，院方斥資1億成立全新的高階醫學影像中心，所引進的「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」正式啟用，代表這個服務地方鄉親多年的「老朋友」，也自由時報 ・ 2 小時前
台東市公所出現假冒官方帳號詐騙 市長陳銘風籲切勿提供個資
近日台東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市公所嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙。自由時報 ・ 1 天前
馬公第二漁港碼頭改善 中油允增臨時加油線紓解塞船
（中央社澎湖縣17日電）馬公第二漁港進行碼頭改善工程，原本7條漁船加油管線因而減少到只剩3條油管，影響漁船加油；澎湖縣府會今天實地會勘，中油同意增設1條臨時加油線，紓解漁船加油等候時間。中央社 ・ 1 天前
賴政府打詐大挫敗！92%民眾認情形嚴重 54%不滿意表現
詐騙集團層出不窮，幾乎全台灣民眾都有接到詐騙訊息，甚至不少人因此受騙上當，因此詐騙防治也成為政府施政重點之一。最近有民調針對詐騙議題進行民調，其中高達92%的台灣民眾認為詐騙情形嚴重，有54%對於政府打詐表現不滿意。中天新聞網 ・ 3 小時前
台東市公所澄清未設LINE群組 籲市民提高警覺防詐
記者鄭錦晴／台東報導 近日台東市公所陸續接獲民眾通報，有不明人士假冒市公所名義，透過…中華日報 ・ 1 天前
澎湖警方及時攔詐 保住民眾200萬元（1） (圖)
詐騙案件時有所聞，澎湖馬公分局日前適時攔阻一起利用「假投資」詐騙手法，為民眾保住了200萬元現金，馬公分局長林彥濬（右）18日表揚陳文宗等員警，給予高度肯定。中央社 ・ 1 小時前
加速推動家戶屋頂設光電 市府受理補助申請
基隆市政府昨（18）日表示，經濟部訂定「經濟部補助直轄市及縣（市）政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫審查作業要點」，即日起受理申請至12月31日（或獎勵經費用罄）止，期望透過獎勵降低成本門檻，提升小型案場設置意願，使屋頂型光電持續成為再生能源發展之主力。市政府擬定「114年度基隆市政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，本計畫經經濟部114年6月17日經授能字第11406007991號函核定本市114年度太陽光電設置獎勵經費新臺幣358萬5600元整，獎勵內容概述如下││一、受理申請期間：自本府取得114年度補助獎勵經費核定後公告日起至114年12月31日（或獎勵經費用罄）止。二、申請資格及條件：1.申請人資格：依據「再生能源發電設備設置管理辦法」（以下稱本辦法）規定取 ...台灣新生報 ・ 41 分鐘前
澳洲頂級Healthy Care魚油 以藥品級標準守護全家健康
【記者 劉嘉菲／台北 報導】現代人長時間使用3C、飲食不均、生活壓力大，普遍陷入「缺油」危機，是身體在提醒你：台灣好報 ・ 2 小時前
芬普尼雞蛋流向新北 衛生局：查核9家業者未查獲問題蛋
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 彰化雞蛋涉含農藥芬普尼超標。彰化縣衛生局表示，調查發現由文雅畜牧場，於11月9日出貨蛋品約5.7萬顆，流向台中有4萬顆，已追回1萬200顆。另外流向新北市有1萬顆，已回收5400顆。新北市衛生局今（18）天則表示，11月10日已派員稽查，進行預防性下架。攔截了27籃雞蛋全數退回上游，剩餘23籃雞蛋的銷售對象為早餐店、...匯流新聞網 ・ 2 小時前
基隆藍營動畫控未補助公車充電樁 綠批倒果為因
（中央社記者王朝鈺基隆18日電）國民黨基隆市黨部今天發布動畫短片，指中央補助基隆市經費只夠買電動公車，「完全不給買充電樁」。民進黨批評，因公車處錯估經費，才會至今連1座充電場站都未完成，國民黨倒果為因。中央社 ・ 2 小時前
新北雙溪102線30噸落石堵路 晚間搶通
（中央社記者王朝鈺新北18日電）受到連日大雨影響，新北市雙溪區102線道22.5公里處邊坡今天上午掉落數顆巨石，30噸落石占據雙向車道，經工程人員冒雨清理，晚間6時搶通，恢復正常通行。中央社 ・ 2 小時前
獨/「四度罹癌」老公又驟逝！從埋怨到重生 她22年嚐盡辛酸
榮惠芬歷經四次癌症與喪夫之痛，至今已與癌症共處近22年。從2004年首次罹患乳癌，到後續三次肺腺癌及骨轉移，她憑藉堅強意志力與家人支持，一次次戰勝病魔。她分享抗癌經歷時表示「罹癌這四次，其實說起來也是真的蠻辛苦的，但我就是面對它，處理它，最後放下它。」中天新聞網 ・ 2 小時前
傳羅唯仁帶走台積電先進製程資料 高檢分案了解
（中央社記者劉世怡台北18日電）媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁，退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料，並傳出回鍋英特爾。台灣高檢署今天表示，智財分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法。中央社 ・ 2 小時前