芬普尼蛋流入台中、新北 石崇良：本周擴大稽查

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標後，仍流入台中、新北。衛福部長石崇良今天說，文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，本來就禁止上市，本周已開始擴大稽查，目前由彰化衛生局陸續通知可能流向後下架。他並提醒民眾買蛋時注意，不要購買溯源編號代號前3碼「I47」的雞蛋。

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，9日出貨285籃5萬7000顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載200籃；另輛蛋車載85籃，其中35籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北市，但多數已銷毀。

立法院社福及衛環委員會今天邀石崇良列席，審查家庭暴力防治法部分條文修正草案。石崇良會前受訪對於芬普尼蛋流入市面表示，彰化縣衛生局主動了解流向後，再把流向通知所在地的衛生單位，就會開始稽查；目前由彰化陸續通知可能的流向，再由各縣市衛生局負責下架，並加強跟農政單位合作。

石崇良說，現在文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，本來就禁止上市，不該在市面上，並已公布溯源編號代號前3碼是「I47」，請民眾不要買。

石崇良表示，今年已經例行性查驗400多件，本來還剩50件左右，已經從這星期開始擴大稽查，除文雅畜牧場的蛋外，如果又有檢驗出新的結果，第一時間就會說明、公布。