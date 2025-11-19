芬普尼蛋流入台中新北 石崇良：本週擴大稽查

（中央社記者陳俊華台北19日電）彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標後，仍流入台中、新北。衛福部長石崇良今天說，文雅畜牧場的蛋全部禁止移動，本來就禁止上市，溯源編號代號前3碼「I47」，請民眾不要買。目前由彰化衛生局陸續通知可能流向後下架，這星期也將擴大稽查。

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，9日仍出貨285籃5萬7000顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載200籃，另輛蛋車載85籃，其中35籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北市，多數已銷毀。

立法院社福及衛環委員會上午邀石崇良列席，審查家庭暴力防治法部分條文修正草案。

石崇良會前受訪說，彰化縣衛生局主動了解芬普尼蛋流向後，再通知所在地的衛生單位，就會開始稽查；目前由彰化陸續通知可能的流向，再由各縣市衛生局負責下架，並加強跟農政單位合作。

石崇良說，文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，本來就禁止上市，不該在市面上，並已公布溯源編號代號前3碼是「I47」，請民眾不要買。

石崇良表示，今年已經例行性查驗400多件，本來還剩50件左右，已經從這星期開始擴大稽查，除文雅畜牧場的蛋，如果又有檢驗出新的結果，第一時間就會說明、公布。

另外，近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，擬禁止醫學院一畢業直接從事醫美，執行醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）2年，藉此打擊「直美」亂象。台北市醫師職業工會認為，政府政策未基於實證。

石崇良說，醫學美容的管理，最主要是回到醫療品質與病人權益。修訂特管辦法，回歸專科醫師訓練的基本能力培養，各國都是朝這樣的方向發展，須以病人安全、權益為最大原則。

至於是否溯及既往，石崇良表示，所有法規修訂時，都會考慮到信賴保護原則，在民眾利益與執業者權利間取得平衡。能力訓練是最基礎的，會給予一定時間補正，再繼續執行。至於是否要求全部重回PGY，石崇良回應，「是」。（編輯：萬淑彰）1141119