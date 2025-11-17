芬普尼蛋流入台中 盧秀燕：食安處主動稽查發現破口

（中央社記者趙麗妍台中17日電）彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標後，疑解除移動管制空檔出蛋到台中；台中藍議員讚許市府高效率攔阻毒蛋，綠議員則批未確實下架。市長盧秀燕肯定食安處主動稽查通報。

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，台中市政府7日獲報有芬普尼蛋流向台中2家超市、2家蛋行。台中市議會今天召開市政總質詢，藍綠議員關心彰化芬普尼蛋流入台中市面一事。

衛生局長曾梓展指出，獲報時已要求將2大超商、2大蛋行將洗選蛋、籃裝蛋都下架，10日稽查又發現梧棲龍忠蛋行在9日進了一批文雅畜牧場的蛋，蛋商說法是文雅畜牧場8日表示已解除管制。芬普尼蛋事件發生後，食安處已查驗23處，只有龍忠蛋行有異常。

國民黨市議員朱元宏質詢指出，在非洲豬瘟事件中市府被打得體無完膚，毒蛋風波市府有效率封存、要求下架，積極稽查又驗出一批毒蛋；他不解為何中央祭出管制令，毒蛋卻仍外流，幸好台中市主動稽查發現移動管制有破口。

盧秀燕答詢也肯定食安處作為，她強調食安處稽查力度夠、稽查人員認真，才能貫徹主動查獲、主動通報、要求下架3步驟；盧秀燕也指出，照理說市面上不該出現這批蛋，若無食安處主動查獲及通報，可能中央與地方就不曉得這個事情。

民進黨市議員陳淑華、陳俞融則批評，11月7日衛生局獲報芬普尼蛋流入台中，要求廠商全面下架，但廠商未確實執行，甚至9日再度進貨，質疑衛生局未落實稽查、行政怠惰，導致發生毒雞蛋流入下游35家商家。

盧秀燕表示，7日廠商已下架，9日再次進貨，食安處10日稽查發現，主動通報中央、彰化縣政府，目前中央、彰化縣政府及檢調已在偵辦，釐清蛋行第2次進貨是誰放行。（編輯：陳仁華）1141117