芬普尼蛋流入台中 龍忠蛋行接受換蛋、退款：出事一起承擔

台中梧棲龍忠蛋行。翻攝自Google Map



彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋流向台中市梧棲區，收蛋的龍忠蛋行今（17日）對外說明，大家都是善良老百姓，出事一起承擔，蛋行接受顧客換蛋、退貨，業者也解釋說昨日沒有開店是因為很多事要處理。至於前來退蛋的顧客也說，老闆應對態度良好，沒有刁難或不滿。

文雅畜牧場雞蛋芬普尼檢測超標，彰化縣府6日祭出移動管制，8日中午解除，而台中市食安處10日在梧棲區查獲，龍忠蛋行9日曾進200藍共4000台斤雞蛋，後續檢出芬普尼代謝物0.05ppm，與殘留容許量0.01ppm不符。

廣告 廣告

消息傳出後，有民眾16日前往龍忠蛋行撲空，今日蛋行才開門。

龍忠蛋行的老闆受訪說明，蛋行已經50多年了，很多買家都是鄰居，昨天剛好是週日要處理很多事，沒有拒絕換蛋，顧客可以選擇換蛋，或者退錢，業者都接受。

業者今天也在蛋籃前貼出檢驗合格證書，說明現在賣的蛋都是安全的。此外，業者表示，已和文雅畜牧場配合20多年，如今出這件事，有人建議蛋行向文雅畜牧場求償，但他認為大家都是善良老百姓，出事大家都無奈，一起承擔。

至於今日上門換蛋成功的客人則說，自己的蛋是15日買的，買完才看到新聞，雖不確定是不是芬普尼蛋，但老闆態度很好，一律給換，他認為蛋行也是受害者，所以沒有選擇退款。

更多太報報導

外送平台稽查結果出爐！基隆「人从众牛排」、台南「早安美芝城」驚爆違規

雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明

義披薩名店羞辱台旅客延燒！驚動市長滅火：將與台灣代表會談