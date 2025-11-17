芬普尼蛋流入台中 龍忠蛋行：換蛋退款都可以

（中央社記者趙麗妍台中17日電）曾進貨芬普尼蛋的台中市龍忠蛋行業者今天表示，昨天許多事要處理，「沒有不給退蛋」。經營蛋行50年，平常許多鄰居買蛋，要換蛋、退款都接受，現在的蛋都安全。

一早有常客到蛋行換蛋，退蛋顧客表示，15日買蛋後看到新聞，不清楚是否同一批蛋，但老闆一律都可退換，態度不錯，就選換蛋、不退款。蛋行也是受害者，應是產地問題。

龍忠蛋行昨天未開店，有民眾前往退蛋撲空。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中食品藥物安全處10日在梧棲區龍忠蛋行查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）。

蛋行業者告訴媒體，和文雅畜牧場已配合20多年，有人建議求償，但她認為大家都是善良百姓，遇到這件事都很無奈，出事就一起處理。（編輯：李明宗）1141117