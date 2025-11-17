芬普尼蛋流入台中4萬顆？文雅畜牧場遭控禁令期間出貨 檢方約詢追真相

彰化縣文雅畜場驗出芬普尼超標雞蛋，彰化地檢署今天再次指揮調查局約詢畜牧場相關人員，了解為何會再出貨台中。彰化縣政府提供

彰化縣文雅畜牧場日前被驗出雞蛋含芬普尼代謝物超標，依規定立即被列入移動管制不得出貨。但事件未平息，台中市食安處近日稽查時卻發現，該牧場在禁令尚未正式解除前，於本月9日仍將約4萬顆雞蛋，輸送至台中「龍忠蛋行」，後續檢驗竟再度驗出芬普尼成分，引發外界質疑管理漏洞。

針對疑似違反禁令的行為，彰化地檢署除已立案調查外，上週也曾指揮調查局與農政、衛生及環保單位前往牧場搜索，並蒐集蛋品、飼料及相關器具全面採樣送驗，同時查扣疑似問題藥物。牧場負責人陳姓業者與其妻子到案說明後先行請回。

廣告 廣告

然而疑點仍多。檢方今日再度要求相關人員到案說明，除持續追查污染源頭，也要釐清牧場在移動管制尚未解除前為何仍會出貨。是否屬牧場未遵守規範，或是政府單位在通知過程中出現誤差，成為調查焦點。

據悉，牧場在初次超標後將雞蛋送交複驗，並於11月7日收到「未檢出芬普尼」的結果。農政單位隨後以電話口頭告知「可望解除移動管制」，但正式的書面解除文件尚未出具。依規定，業者仍須取得書面證明後才能恢復出貨。究竟是業者過早自行出貨，還是官方流程未明確導致誤會，檢調正深入比對相關證據釐清責任。



回到原文

更多鏡報報導

前台南副市長之子被控吸金逾億元 上回被起訴這次卻沒事！檢方不起訴理由曝

立委林岱樺助理費案再開庭 被指「人頭助理」弟媳出庭否認：都有實際工作

逢甲深夜飆車惡鬥 大叔持滅火器獨佔賓士炸街團遭圍毆 5嫌落網