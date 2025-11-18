芬普尼蛋流入新北 售4600顆 消費者恐吃下肚

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被檢驗出芬普尼超標，引發食安疑慮。近日有一萬顆來自文雅畜牧場的問題雞蛋流入新北市，新北市衛生局立即採取行動，進行預防性下架並成功攔截5400顆問題雞蛋，但仍有4600顆已售出。儘管衛生局稽查9家業者未發現問題蛋品，但消費者仍擔憂這些已流入市面的雞蛋可能被食用，食品安全問題再度受到關注。

新北市衛生局到蛋行稽查，檢查是否有問題蛋。（圖／TVBS）

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋因芬普尼超標而被檢驗出有四批違規蛋品，然而問題並未及時解決。在管制期間，文雅畜牧場竟將200籃、共4萬顆雞蛋出貨至台中龍忠蛋行，引發外界擔憂更多問題雞蛋可能已流入市面。經衛生局監控，又發現文雅配合的蛋車訂貨中，有一萬顆雞蛋已販售到新北市。

11月9日，文雅畜牧場實際出貨285籃，總計5萬7千顆雞蛋。其中蛋車運送的85籃中，有35籃被成功攔截，約7千顆雞蛋未流入市場。然而，已有一萬顆問題雞蛋流入新北市。新北市衛生局在10日緊急派員稽查，並進行預防性下架行動。到17日時，衛生局成功攔截27籃、共5400顆雞蛋，這些雞蛋已全數退回。但仍有4600顆雞蛋已分散各處。

食品藥物管理科長楊舒秦表示，食藥署在9日公布文雅畜牧場的4批違規蛋品均未流入新北市，衛生局於10日派員稽查並進行預防性下架。剩餘的23籃銷售對象為早餐店、雜糧行以及散客。楊舒秦強調，衛生局已完成對早餐店及雜糧行共9家業者的查核，均未查有問題蛋品。

然而，這4600顆已售出的雞蛋到底有沒有問題，以及確切流向何處，目前仍不得而知。這些雞蛋很可能已被民眾購買並食用，引起消費者的健康疑慮。相關單位將持續追蹤調查，確保食品安全。

