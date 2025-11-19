芬普尼蛋流入新北！衛生局公布流向：新莊2蛋行 消費者可退換貨

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

食藥署於114年11月9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，均未流入本市。但新北市衛生局表示，透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給本轄蛋行50籃(1萬顆)雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。攔截27籃雞蛋全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。本局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

新北市衛生局補充說明，文雅畜牧場50籃雞蛋售往本市2家蛋行，分別為六吉行(新莊區中港路615巷10號)及陳姓業者(新莊區新泰路289巷1號)，該2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者。為維護消費者權益，新北市衛生局已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

