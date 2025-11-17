芬普尼蛋流入35店家延宕72小時才公布 盧秀燕曝原因

台中市長盧秀燕表示，市府食安處是全國第一個查出下架後再度出貨異常的單位。（馮惠宜攝）

彰化文雅畜牧場爆發芬普尼汙染事件後，台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，查獲2百籃共4萬顆蛋抽驗出芬普尼超標，其中超過3萬顆問題蛋流入35家下游餐飲店家。唯名單延後72小時才公布，台中市長盧秀燕承認14日檢驗結果出爐時，多數店家蛋品已消耗完畢，「事後公布也無法彌補」，但社會期待透明、確實的食安資訊，因此已決定全面公開名單。

台中市食安處主動稽查10日在龍忠蛋行訝然發現9日從案例場進了約4萬顆蛋，且已售出3萬2000顆蛋，當下立即要求預防性下架剩餘7600多顆問題蛋，14日檢出芬普尼0.05ppm（標準0.01ppm）15日即公布抽驗結果，且在17日公布35家下游業者名單。

台中市議員江肇國、蔡耀頡17日市議會質詢時質疑市府在「預防性下架」階段就應採取更積極的作為，名單應越早越公開越好，才能減少民眾誤食風險。

對此盧秀燕回應，延後公布的考量是避免影響到進貨量少、量體小、且多已將食材用罄的小商家。她強調，14日檢驗結果出爐時，多數店家蛋品已消耗完畢，「事後公布也無法彌補」。但她也表示，社會期待透明、確實的食安資訊，因此決定全面公開名單，並承諾未來處理食安事件會「更嚴格、更積極」。

衛生局長曾梓展也坦承，事發逢周未，第一時間僅由值班人員以電話通知下游業者，理解外界質疑，也承諾未來在重大食安事件中，會強化查核與現場稽查流程「做得更細、更嚴」，以降低民眾食用風險。

盧秀燕也強調，市府食安處是全國第一個查出下架後再度出貨異常的單位，基層同仁積極查清卻遭到外界質疑，她呼籲外界應給基層更多支持，而矛頭也不該指向努力守護食安的公務人員。

