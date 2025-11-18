芬普尼蛋流出市面 文雅畜牧場負責人40萬交保

（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化18日電）彰化文雅畜牧場9日出蛋給台中龍忠蛋行，其中雞蛋檢出芬普尼超標，彰檢今天2度約談畜牧場陳姓負責人釐清案件，訊後諭令40萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋4日檢出芬普尼超標（殘留容許量標準0.01ppm），彰化縣動物防疫所5日針對畜牧場進行移動管制，彰化縣政府8日因雞蛋及飼料未檢出芬普尼，曾解除移動管制，10日衛生福利部食品藥物管理署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，縣府又進行移動管制，但文雅畜牧場9日出貨給龍忠蛋行，流出市面的雞蛋被檢出芬普尼超標。

彰化檢方昨天約談龍忠蛋行林姓負責人後諭令新台幣20萬元交保，今天則再度約談文雅畜牧場陳姓負責人，訊後認為陳姓負責人涉嫌違反食安法，諭令40萬元交保。

據指出，文雅畜牧場9日出了5萬7000顆蛋，其中4萬顆蛋給龍忠蛋行，由於賣給蛋行的雞蛋也被驗出芬普尼，檢方先後約談蛋行及畜牧場負責人，了解畜牧場出蛋給蛋行流程，釐清芬普尼雞蛋流出的原因。（編輯：李淑華）1141118