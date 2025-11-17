芬普尼蛋流向再追查 違規出貨台中 梧棲龍忠蛋行負責人20萬交保

檢調昨天再度帶回台中梧棲龍忠蛋行相關證人，晚間11點多，彰化地檢署檢察官完成複訊，裁定林姓負責人20萬交保。資料照片

彰化文雅畜牧場遭驗出雞蛋含芬普尼代謝物超標後，相關蛋品仍流入台中，引發食安疑慮；彰化地檢署持續追查蛋品流向與是否有人違規出貨，17 日再度展開搜索，並約詢多名相關人員，晚間11點多檢察官完成複訊，諭令台中龍忠蛋行林姓負責人 20 萬元交保。

彰化「文雅畜牧場」在 11 月 4 日首次被驗出芬普尼超標，依法即刻進入「移動管制」，縣府後續複檢未檢出芬普尼，並於 8 日解除管制，但業者尚未取得正式書面證明；翌日（9 日），牧場便將約 4 萬顆雞蛋運送至台中梧棲的龍忠蛋行，台中市食安處 10 日抽驗後，再度測出芬普尼超標，使蛋品流向問題再起爭議。

彰化地檢署上周已對該案分「他」字案偵辦，調查方向包括違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》。檢方曾指揮調查單位前往牧場搜索，帶回陳姓負責人與其妻調查，並查扣藥品與相關證物，訊後兩人均請回。

為釐清蛋品何以在解除書面文件未到位前就流出場，昨天（17日）檢方再度約詢牧場3名員工，均以證人身分詢問後請回；同日，檢調前往龍忠蛋行執行第2波搜索，將實際負責人林姓男子帶回；晚間11點多，檢察官複訊後，認定其涉有違反食安法等嫌疑，裁定 20 萬元交保。

檢方指出，下一步將持續比對採集的檢體、文件與出貨紀錄，釐清是否是牧場違規出貨，或行政單位在管制解除程序上有漏洞，以釐清台中超標蛋品的真正流向與責任歸屬。



