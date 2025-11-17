芬普尼蛋流向台中海線35家 梧棲行旅、鴨肉羹、弘爺漢堡都有

芬普尼雞蛋持續延燒，這些蛋早已流向台中餐飲業。（圖／東森新聞）





彰化文雅畜牧場11月9日偷偷賣出來的問題雞蛋，已經由台中梧棲的龍忠蛋行流向下游，台中市府公布35家名單，其中包含知名的梧棲行旅、沐軒烘焙坊、連鎖的弘爺漢堡、12號牛肉麵等等，幾乎全都在台中海線地區，衛生局人員也立刻出動稽查控管。不過有店家表示，龍忠商行說，這批蛋並非是來自文雅畜牧場，希望稽查後，食安處可以給出合格證書，避免影響生意。

食安處人員到台中的梧棲行旅餐飲部稽查，因為他們之前曾向龍忠蛋行訂購雞蛋，這些蛋是來自文雅畜牧場偷偷賣出的問題雞蛋。梧棲行旅董事長巫兆文：「之前的蛋可能有問題，不過那批蛋都已經用完了。」

芬普尼雞蛋持續延燒，文雅畜牧場在9日出貨4萬顆有問題的蛋給龍忠蛋行，這些蛋早已流向台中餐飲業，35家業者名單被公布，幾乎都在台中海線一帶，包括知名梧棲行旅、沐軒烘焙坊，連鎖早餐店、麵店等等。

知名連鎖的馬蔥餅業者文字聲明，清水分店確實從龍忠蛋行進貨，有使用到這批毒蛋，不過也已經全面下架不使用。只是名單恐怕也有異，來到榮珍餅店，食安處同樣稽查中，店內還有雞蛋，不過是來自不同畜牧場的蛋，澄清沒有用到問題蛋。

另外12號牛肉麵店也向龍忠蛋行訂購這批問題蛋，不過龍忠向他們表示，這批蛋不是來自彰化文雅畜牧場，他不擔心出問題。牛肉麵業者劉先生：「沒有受到影響啦，因為他拿的地方，是跟那個這次毒蛋的地方是不一樣的。」

在大肚區的路口控肉飯，同樣也回應用的蛋是龍忠蛋行進貨，但並非文雅畜牧場的。他們希望市府公布名單，但經過稽查後，應該要給合格證書，避免顧客有疑慮，也影響到他們商譽。

究竟這35家店是否用到問題蛋，食安處兵分多路調查控管，但恐怕來不及，這4萬顆蛋都讓民眾吃下肚了。

