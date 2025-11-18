芬普尼蛋流竄新北雜糧行、早餐店 4千餘顆恐已吃下肚

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋雖已管制但仍頻傳外流，今（18）日傳出1萬顆流向新北市，其中只有5400顆被回收，新北市衛生局表示，剩餘雞蛋已銷售給早餐店、雜糧行及散客。（示意圖／本報資料照）

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋雖已管制但仍頻傳外流，今（18）日傳出1萬顆流向新北市，其中只有5400顆被回收，新北市衛生局表示，剩餘雞蛋已銷售給早餐店、雜糧行及散客。

衛生局指出，食藥署9日公布文雅畜牧場4批違規蛋品，均未流入本市。但衛生局透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給本轄蛋行50籃（1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。

衛生局表示，攔截27籃雞蛋已全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

