芬普尼蛋爭議延燒！龍忠蛋行進4萬顆毒雞蛋 業者：養雞場稱長官放行

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

彰化縣埤頭鄉畜牧場雞蛋的雞蛋，本月初被檢出含過量芬普尼，15萬顆雞蛋遭全面下架、回收。沒想到昨（15）日傳出有4萬顆芬普尼殘留量超標的雞蛋，於9日「移動管制」期間售給台中梧棲區龍忠蛋行，部分雞蛋已售出流入市面。食藥署昨日要求轄內農政相關單位應解釋該狀況，並追究責任。龍忠蛋行對此強調，是養雞場稱檢驗沒問題、長官有放行，才南下彰化載蛋，希望政府釐清是哪個機關放行。

龍忠蛋行林姓老闆回應，養雞場8日下午來電，稱「檢驗沒有問題」，並表示那邊的局處長官同意放行。（示意圖／Unsplash）

彰化文雅畜牧場雞蛋日前被檢出芬普尼嚴重超標，昨（15）日又爆出有4萬顆流入台中的龍忠蛋行，部分流入市面。衛福部食品藥物管理署昨日揭露，彰化文雅畜牧場自本月5日起已被實施移動管制，，這4萬顆雞蛋卻在本月9日違規販售給台中市的「龍忠蛋行」，遭台中市食安處抽驗檢出含芬普尼代謝物達0.05 ppm，為殘留容許量標準0.01ppm的5倍，明顯不符規定。對於案例場在移動管制期間仍有雞蛋非法外流，食藥署要求轄內的農政相關單位說明清楚，並追究相關責任。

台中市食安處指出，10日前往抽檢時，發現龍忠蛋行9日向文雅進200籃、共4萬顆雞蛋，稽查當天立即下架38籃，但162籃已售出，總計約3萬2千多顆蛋，正積極追查已售出雞蛋的流向。

根據《聯合新聞網》報導，龍忠蛋行林姓老闆回應，養雞場8日下午來電，稱「檢驗沒有問題」，並表示那邊的局處長官同意放行，因此9日才南下載蛋、10日開始販售，自己並未偷偷賣蛋，質疑食安單位時而移動管制，時而放行，希望政府盡速釐清當時是哪個局處機關同意放行。

