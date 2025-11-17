芬普尼蛋竄台中！「賣出3.4萬顆」恐下肚 35間早餐、小吃店名單曝

即時中心／黃于庭、李美妍報導

彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋，近日被驗出殘留農藥芬普尼（Fipronil），約15萬顆毒雞蛋流向全台9縣市，食藥署即刻要求業者下架停售；未料，台中龍忠蛋品行於移動管制期間，仍向該牧場進貨4萬顆雞蛋，更有3.4萬顆已經賣出，恐怕遭消費者吃下肚。對此，台中市府也稍早公布35家下游業者名單。

針對彰化縣府何時通報毒蛋流向，台中衛生局長曾梓展說，他們首次知道是11月7日，當天主動通知全部下架；不過民進黨議員陳俞融質疑，市府啟動啟動預防性下架後，9日該蛋品行竟還能進貨200籃、4000台斤毒蛋，曾梓展則回「他是不是有違法？」，陳俞融傻眼回應「你要推給廠商？」

接著，曾梓展稱，文雅畜牧場說「8日就解除管制」，因此龍忠蛋品9日自行向其進貨，衛生局10日稽查才發現，怎麼主動下架後還有這批蛋，「是我們主動發現的」；陳俞融反嗆，所以市府這不叫啟動預防性下架，這叫失職，並不是食安管理，而是放生模式。

陳俞融還原時間線，7日彰化通知下架毒蛋，結果卻放行毒蛋進台中，9日還讓200籃毒蛋、4000台斤進貨，10日衛生局稽查發現超標5倍毒蛋，僅38籃、760台斤之毒蛋下架，其餘「全部用罄」，有可能已經被市民吃下肚。

該批毒蛋多數賣向餐廳、早餐店、麵店，陳俞融要求衛生局，必須公布35家下游店家在哪裡，「我要知道我有沒有吃到毒蛋，全台中市民也都怕吃到毒蛋」。曾梓展表示，食安處稽查、下架，後續管理懲處或移送檢調，至於店家名單隨時要提供都可以。

民進黨台中市議員陳俞融（左）、台中衛生局長曾梓展（右）。（圖／擷取自台中市議會YouTube頻道）

對此，中市府稍早公布35間下游店家於重大食安議題專區，名單如下：

1. 梧棲區 鴨檳榔

2. 梧棲區 梧棲行旅

3. 梧棲區 好陽光早午餐

4. 梧棲區 永和豆漿

5. 梧棲區 大眾

6. 大肚區 1997雞蛋糕

7. 龍井區 龍津珠早餐（田中溝店）

8. 龍井區 古早味早餐店（阿美早點）

9. 龍井區 榮珍食品行

10. 龍井區 暉吟雜貨店（工業路琴）

11. 龍井區 沐軒烘焙坊

12. 龍井區 蕭早午餐店

13. 龍井區 來來麵館

14. 梧棲區 富麗早餐店

15 . 梧棲區 拉亞漢堡

16. 梧棲區 來來燒臘

17. 梧棲區 半月燒早餐

18. 梧棲區 慢食光早午餐

19. 梧棲區 弘爺中正店

20. 梧棲區 一等香麺館

21. 梧棲區 攤車蘇小姐（原料）

22. 大肚區 路口控肉飯

23. 大肚區 追分小吃

24. 沙鹿區 弘爺漢漢堡皇得店

25. 大肚區 弘爺漢堡沙皇店

26. 大肚區 鼎峰湯包

27. 龍井區 12號牛肉麵

28. 龍井區 知味小吃

29. 清水區 馬蔥餅清水民族店

30. 梧棲區 明仁二代目章魚燒-梧棲店

31. 清水區 清水阿娟

32. 梧棲區 熟麵客食堂

33. 清水區 馬上發便利商店

34. 沙鹿區 北勢二街

35. 龍井區 阿缘（個人賣家）

龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品35家下游名單。（圖／台中市食安處提供）

