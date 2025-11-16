芬普尼蛋羅生門！蛋品流出疑雲 彰化縣府將移請偵辦
台中市龍忠蛋行10日被抽查發現，9日有從文雅畜牧場進到芬普尼蛋，彰化縣府昨表示，要將場內封存雞蛋銷毀。不過究竟是畜牧場私自出貨，還是彰化縣政府8日短暫解除雞場移動管制後蛋品誤出，事件宛若羅生門，彰化縣政府16日表示，將移請檢調偵辦，並改稱因蛋品被檢方列為證物，須經同意才可銷毀；彰化地檢署回應，除部份做為證物抽驗雞蛋冰存，其餘再交由行政機關依權責處理。
彰化縣府10日上午說明，6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料皆未檢出、8日解除雞場移動管制，不過下午改稱因應食藥署要求，執行雞蛋須逐批檢驗才可放行，畜牧場則是在9日出貨給龍忠蛋行；蛋行則稱，8日下午4時30分接到文雅畜牧場來電表示，雞蛋檢驗沒有問題，且局處長官有放行，所以9日南下載蛋，10日一早開始販售。
對此，彰化縣政府昨表示，針對文雅畜牧場仍有雞蛋非法流出，封存在場內的蛋品必須全部銷毀；不過今又稱，文雅畜牧場雞蛋在禁止移動管制後，8日雞蛋與飼料零檢出後，依《動物用藥品管理法》即可解除移動管制，但該批雞蛋仍屬預防性下架蛋品，業者卻私自出貨，已移請檢方偵辦，另場內雞蛋銷毀進度，因雞蛋已被列為證物，銷毀需經檢方同意。
彰化地檢署說明，彰化縣府基於刑案事證考量，確已向檢方請示能否銷毀文雅畜牧場封存雞蛋。對此，檢察官將會同抽樣採取部份雞蛋冰存，做為證物，其餘再交由行政機關依權責處理。換句話說，有同意行政機關依權責銷毀未經檢察官扣案保留的雞蛋。
此外，記者今日致電文雅畜牧場陳姓負責人，雖然有人接聽，但聽見問及9日還有無其他蛋行前來運蛋，隨即掛斷電話。
