芬普尼蛋解除空檔流入台中 彰縣：將加嚴管理

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標後，9日在解除移動管制後出蛋到台中；彰化縣政府農業處表示依規定辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除移動管制，未來會加嚴管理。

文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留超標，衛生福利部食品藥物管理署昨天透過新聞稿表示，接獲台中市食品藥物安全處通報，11月10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符。

廣告 廣告

台中市龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨4000台斤雞蛋，彰縣府8日因雞蛋和飼料檢驗零檢出，曾解除畜牧場的移動管制，10日因食藥署要求雞蛋須逐批檢驗才放行，縣府回應會依中央要求執行，畜牧場則在9日出貨。

針對4萬顆問題雞蛋流入台中蛋行，被質疑和彰縣府8日解除畜牧場移動管制有關係，彰化縣府農業處表示，是依「畜禽用藥監測陽性案件通報管制及違規查處作業流程」辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除，未來會加嚴管理避免出錯。

彰化縣衛生局則說，衛生局執行食藥署「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」專案抽驗市售產品，10月27日抽驗後，11月4日晚上接獲通知指在彰化抽驗的雞蛋驗出殘留芬普尼，5日追查供貨的洗選場跟畜牧場，光是洗選場和畜牧場就有6萬多筆紀錄要清查，因此才會在7日通知各縣市收回問題雞蛋，也都把清查結果通報中央，9日發布新聞稿說明。（編輯：黃名璽）1141116