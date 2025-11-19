芬普尼蛋進新北！4600顆流入市面 衛生局急追

彰化縣文雅畜牧場爆發芬普尼蛋事件，毒蛋再度跨縣市流出，新北市衛生局證實，1萬顆蛋流入新北，已追回並銷毀5400顆，仍有4600顆去向不明，衛生局公布問題蛋流向，2家蛋行都在新莊，衛生局表示，已要求蛋行提供退換貨服務。

衛生局指出，文雅畜牧場50籃雞蛋，發售到新莊2家蛋行，分別是六吉行（新莊區中港路615巷10號）及一名陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號），這兩家業者已把蛋販售給早餐店、雜糧行及一般消費者，強調為維護消費者權益，已要求蛋行提供退換貨服務。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼殘留後，衛生局隨即啟動移動管制，限制雞蛋與雞隻出場，並採集蛋品送驗；中央7日複檢結果未檢出殘留，牧場於8日解除管制後誤以為禁運已解除，隨即在9日大規模出貨，共285籃、約5萬7000顆雞蛋。

文雅畜牧場違規出貨285籃雞蛋後，其中200籃被台中龍忠蛋行進貨，其餘85籃由農政單位運送，衛生局說，龍忠蛋行已回收銷毀38籃，其餘162籃分售至下游35家店及散客；農政單位運送的85籃中，攔截35籃，但仍有約1萬顆雞蛋流入新北市，強調縣內業者未接收問題雞蛋，全案檢方正比對牧場、蛋行及相關單位出貨紀錄，調查仍在進行中。

