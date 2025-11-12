芬普尼蛋都吃下肚？食藥署：15萬顆僅回收3萬顆

彰化縣芬普尼汙染蛋雞場複檢後仍有檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府全面啟動禁止移動與封存管制措施。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農業芬普尼超標，受影響15萬顆雞蛋流入9縣市，彰化衛生局8日緊急通知其他縣市衛生局，將15萬顆雞蛋下架回收，食藥署副署長蔡淑貞說，截至昨日共4天，約收回2至3萬顆，但民眾可能直接丟棄，此數量恐被低估。

農業部今公布，複檢該牧場，發現雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度驗出超標，疑似牧場使用芬普尼清消。問題蛋爆發後，食藥署8日也緊急通知各縣市衛生局，將15萬顆受影響雞蛋下架回收，並在9日公布消息。

各界關心問題雞蛋流向與回收數量，以及多少問題蛋被吃下肚？食藥署副署長蔡淑貞今表示，衛生單位持續執行雞蛋回收，截至昨日下午，確實掌握收回2至3萬顆。不過消費者或賣場可能直接丟棄銷毀，要收回每顆雞蛋有一定難度，此數量可能被低估。

蔡淑貞說，雞蛋本身講究新鮮，有些消費者可能覺得辦理退貨麻煩，會直接丟掉，每個人處理的方式不同，可能直接丟棄或堆肥處理；衛生單位針對賣場、市面上問題雞蛋，一定全部下架回收。至於若民眾堆肥或當廢棄物處理，是否造成環境污染，食藥署會配合環境部垃圾回收政策處理。

蔡淑貞強調，這起事件涉問題雞蛋很明確來自單一牧場，上面有明確溯源碼，洗選日期也很明確，至於散蛋部分，籃子上也都有QRCODE，消費者如果有買到，應自行辨識、有疑慮就不要再吃，也可以退貨。

農業部說明，彰化縣政府10日至該牧場，採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體未檢出。蔡淑貞表示，源頭部分，食藥署會與農業部合作，持續掌握情形。

