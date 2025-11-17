芬普尼蛋風暴延燒！石崇良：擴大抽驗籠飼蛋

彰化「文雅畜牧場」的雞蛋含有「芬普尼」超標，遭移動管制，卻仍有問題雞蛋流入市面。衛福部長石崇良今天(17日)表示，食藥署將與農政單位合作，了解各縣市的養雞場情形，採取風險分層方式擴大抽驗，主要鎖定風險較高的籠飼蛋為查核對象。 彰化「文雅畜牧場」遭驗出「芬普尼」雞蛋，15萬顆問題蛋流向全台9縣市，食藥署已於4日通知相關縣市全面追回並預防性下架，5日並通報農政單位針對「文雅畜牧場」進行移動管制，違規雞蛋1顆都不准出場。不過，食藥署14日卻接獲台中食安處通報，在轄內「龍忠蛋行」查獲來自「文雅畜牧場」的問題雞蛋，追查是在移動管制期間售出。 衛福部長石崇良17日上午出席健保署活動前受訪表示，食藥署將根據風險評估，擴大查驗市售雞蛋，將主要鎖定風險較高的籠飼蛋。他說：『(原音)那這個擴大是根據風險評估，當然細節我想說不要在今天講，因為這畢竟是這個抽，不要讓廠商有任何準備，在這個平常的情況下，比較能夠驗得出是不是有問題，所以採取的是風險分層的方式，主要先針對的是我們那個編號是C的、就是籠飼的，為主要的這個查核的對象。』 石崇良進一步指出，食藥署負責的是後市場查驗，因此，必須與農政單位合作，才知道養雞場

中央廣播電台 ・ 7 小時前