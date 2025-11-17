芬普尼蛋風暴！彰化啟動「933蛋雞場大稽查」 羽毛、飼料都要驗

彰化文雅畜牧場檢出芬普尼陽性，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所，自11月中旬起至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。示意圖，廖瑞祥攝



彰化文雅畜牧場日前檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，彰化縣長王惠美今日（11/17）宣布，自11月中旬起至12月底，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估原則執行，以確保生產端安全無虞，提升民眾對彰化縣雞蛋產品的信賴。

彰化縣府指出，由於全面篩檢所需經費超過公告金額，需經較長時間招標程序，目前縣長已指示針對轄內產量較大或高風險蛋雞場，以小額採購方式，用最快的速度先行採檢，並要求蛋雞場生產之雞蛋、水、雞隻（羽毛）及飼料等進行整體的抽樣篩檢，待全面篩檢完成後並持續辦理定期的抽檢，這次及未來後續抽檢工作將由政風處協同參與監督抽驗。

縣府表示，彰化為全國蛋雞飼養縣第一大縣，目前共有933場蛋雞場、在養量超過2,081萬隻，產量佔全國近5成。此次全面採樣檢測旨在強化管理、消除疑慮，讓民眾充分了解縣內蛋品從畜牧場源頭、生產端到市售端，均經農政、防疫與衛生等單位多重把關，以具體行動維護食品安全。

彰化縣長王惠美強調，除了第一波高風險蛋雞場外，其他數百家蛋雞場也將逐一採樣送驗，縣府會想辦法找出經費來檢驗，因為「食安零容忍」，希望透過全面檢驗，為食安把關，也全面提高蛋雞場的飼養品質與水準，讓蛋農不要心存僥倖，只要檢驗不符規定，就啟動移動管制，以追查汙染源並督導場方改善，防止未合格蛋品流入市面。

