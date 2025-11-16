芬普尼蛋食安風波！雞蛋代碼藏飼養玄機 選蛋先懂代碼
【NOW健康 編輯部／整理報導】彰化文雅畜牧場爆發「芬普尼（Fipronil）」蛋品汙染食安事件，15萬顆流入10縣市，衛福部公布違規蛋品「噴印溯源編碼」，最後一個英文字母均為「C」，代表產自出於關在籠子內、幾無活動空間的母雞。不少媒體人呼籲，消費者應了解代碼含義，進而選擇放牧或有機雞蛋，以行動支持更人道的畜產產品。
洗選蛋身分證解碼！雞蛋溯源碼最後1碼 O、F、B、E、C 分辨友善飼養環境
我國於2022年實施洗選鮮蛋逐顆噴印溯源標示，農業部畜牧處規定，每顆洗選蛋需將溯源編碼、包裝日期、生產方式等資訊，一一噴在蛋殼，蛋殼上的2行字母和號碼就是雞蛋的身分證，而最後1碼則可辨識是否為友善飼養環境下產出的雞蛋。
農業部「國產雞蛋溯源平台」 資料顯示，水洗雞蛋殼上所印製粉紅色字樣中，第1行溯源編碼，可追蹤蛋的來源；第2行則為包裝日期與生產方式代號，其中最後一個英文字母則代表蛋雞飼養方法，分述如下：
【O】有機生產（Organic）：採戶外放牧，食用有機飼料。
【F】放牧生產（Free-range）：雞隻可在室外自由活動挖泥土曬太陽。
【B】平飼生產（Barn）：雞隻在室內平面自由走動，並未關在窄小鐵籠。
【E】豐富化籠飼（Enriched cage）：關在籠子，籠子稍大，環境沒那麼糟。
【C】一般籠飼（Conventional cage）：格子籠母雞，是目前市佔最大的雞蛋。
動物福利與食安！尾碼F（放牧）雞隻可沙浴自我滅菌 減少仰賴殺蟲藥劑
「漂浪島嶼」（資深媒體人郭志榮）貼文指出，雞蛋標號最後數字，大有玄機，根據農業部分類，C是一般籠飼、E是豐富化籠飼、B是平飼生產、F是放牧生產，O是有機生產，越後面飼養環境越好，注重動物福利，安全等級越高。
漂浪島嶼表示，尾號F的蛋雞是自由放牧接近土地，對於雞隻的傳染病，像是扁虱等外寄生蟲，透過高溫沙浴，都可達到自我殺蟲滅菌功效，不必借助殺蟲藥劑。一般籠飼的蛋雞，字尾標號是C，而市售雞蛋大多數是C，無論盒裝再精美，蛋雞就是關在幾乎無法轉身的鐵籠，一直生蛋，由於飼養密度高，又無法沙浴，所以會有外寄生蟲導致的傳染病。
漂浪島嶼解釋，普芬尼的功用就是消滅外寄生蟲，其實大家應該很熟悉，因為過去會用來作貓狗等寵物的除虱劑，帶有毒性，但是發現人類會吸貓親狗，一般不敢再用普芬尼。普芬尼目前是禽畜禁藥，但是不是環境禁藥，就是說不可以灑在禽畜身上，但是可以用於環境，如果用於環境，禽畜不慎沾染，或是噴灑太廣，雞蛋滾落沾染，都有可能驗出普芬尼。
媒體人直指芬普尼蛋「尾碼全為C」 專家：違規用藥屬單一牧場管理問題
媒體人陳志東於臉書貼文，所謂「C蛋」的背後，是母雞終身被關在狹窄鐵籠裡、無法展翅，環境惡臭、空間逼仄，甚至被迫斷水斷食以「強制換羽」提升產蛋率，有些雞會因翅膀或爪子卡在籠子裡無法動彈，人工稀少、雞又太多，常活活渴死或餓死。而這樣的環境也成為蟎蟲與病菌的溫床，導致業者違法使用長效殺蟲劑「芬普尼」滅蟲，最終污染雞體與蛋品。
陳志東表示，這次驗出芬普尼的雞蛋，其編號末端英文字母都是C，「沒有例外！」，「對經濟動物的好好壞壞，最後都會回到人類自己的餐桌上。」
不過，畜牧專家表示，C碼代表「籠飼飼養方式」，與此次個別場的違規用藥之間無直接關聯。此次食安事件應為單一牧場管理問題，並非籠飼系統普遍存在的風險。若飼料或原料為污染源，就會影響多家牧場，不過，實際檢驗結果顯示，並無擴散。經洗選、檢驗合格的籠飼蛋仍為台灣市場主流，安全可食。
