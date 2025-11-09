「芬普尼蛋」流向9縣市！15萬顆待回收 農藥毒性等級曝光

彰化一處畜牧場4批雞蛋的芬普尼含量超標。資料照。廖瑞祥攝



彰化一處畜牧場驗出殼蛋有農藥「芬普尼」殘留，總計4批蛋、共15萬顆流入9縣市。食藥署表示，已緊急請業者回收下架，後續彰化衛生局將依《食安法》對該畜牧場開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，此案是食藥署聯合地方衛生局抽樣雞蛋農藥殘留而發現，先是發現「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」殘留「芬普尼代謝物」0.03 ppm，超過法規殘留容許量0.01 ppm。

彰化衛生局除命業者下架回收、停止販售外，進一步追查，發現同一畜牧場內亦有3批雞蛋芬普尼代謝物含量不符合規定，總計9品項共15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市全聯、楓康等通路，由各地衛生局啟動回收。

林旭陽表示，該畜牧場過去沒有違規紀錄，將由農業單位釐清污染來源，了解是來自飼料、環境或有其他因素。

林口長庚毒物科醫師顏宗海表示，芬普尼是殺蟲劑，毒性在聯合國急毒性分類歸為中等，動物實驗曾證實其會增加癌症風險，但人體尚未有直接致癌證據，不過仍是謹慎為上。

應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C）

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

