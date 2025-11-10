芬普尼蛋15萬顆流向9縣市 石崇良：疑與環境污染有關 最高可罰2億

市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆流向9縣市。衛生福利部長石崇良今天說，初步了解較可能與環境污染有關，後續釐清責任歸屬，最高恐罰新台幣2億元；食藥署下午將舉行記者會進一步說明。

彰化縣政府配合中央政府抽驗，於縣內畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（有效日期114.11.27、溯源標示： I47045-251023C）」檢出芬普尼代謝物0.03ppm，農藥殘留不合格。（圖／彰化縣政府提供）

衛生福利部食品藥物管理署9日公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果指出，彰化縣衛生局日前抽驗雞蛋，4日檢出一批市售洗選包裝雞蛋農藥殘留芬普尼超標，5、6日抽驗同畜牧場其他批號，也發現芬普尼超標，這批雞蛋共15萬顆、9品項問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。食藥署呼籲，消費者應停止使用問題雞蛋，通路商全面提供退貨回收服務。

外界質疑處理過程延遲，石崇良今天出席活動在會前接受媒體聯訪時說，雞蛋在進入通路前的檢驗是由畜牧場自行負責，而食藥署則負責市售蛋品的後市場抽驗。這次在例行性抽驗中，發現市面上有雞蛋含有芬普尼殘留。

市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標。衛生福利部長石崇良10日說，初步了解較可能與環境污染有關，後續釐清責任歸屬，最高恐罰新台幣2億元；食藥署下午將舉行記者會進一步說明。（中央社資料照）

石崇良說，食藥署自民國112年至114年已連續3年對市售蛋品進行查驗。這次檢出問題雞蛋皆為洗選蛋，批次標示清楚，已要求該畜牧場的所有產品，不論批次，一律禁止上市；已流入市場的雞蛋，也全面預防性下架，並進一步逐批化驗，檢驗結果出爐前，預防性下架將持續進行。

石崇良表示，初步了解，問題雞蛋並非因使用含芬普尼殘留飼料或飼養過程使用農藥所致，較可能原因是環境污染。由於該畜牧場位於彰化縣，已由彰化縣政府負責釐清污染原因與責任歸屬，後續將依《食品安全衛生管理法》進行處分，罰鍰金額可介於6萬元至2億元之間。

依《食安法》第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反第15條第1項規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。