芬普尼蛋3240台斤流入台中 龍忠蛋行：現在蛋都安全 換蛋、退款都可以

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨雞蛋4000台斤，已有3240台斤已流入市面。有民眾昨天（16日）要退蛋撲空，蛋行老闆今天表示，昨天是周日，有許多事情要處理，強調現在的蛋都是安全的，今天開店，要換蛋、退款都可以。

台中市龍忠蛋品行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，蛋行17日營業接受民眾換蛋、退款，店內販售其他牧場的雞蛋。（中央社／讀者提供）

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區「龍忠蛋行」查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。龍忠蛋行11月16日未開店，有民眾前往退蛋撲空。龍忠蛋行今天告訴媒體指出，昨天是周日，有很多事情要處理，強調「沒有不給退蛋」，經營蛋行50多年了，平常許多鄰居來買蛋，要換蛋、退款的都接受，現在的蛋都是安全的。

台中市龍忠蛋品行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，16日未開門有民眾退蛋撲空，蛋行老闆17日強調，週日有許多事情要處理，要換蛋、退款的都可以，一早有民眾來換蛋。（中央社／讀者提供）

蛋行老闆娘表示，和文雅畜牧場已經配合20多年了，有人建議跟文雅畜牧場求償，不過她認為大家都是善良的老百姓，遇到這件事也都很無奈，出事了就一起處理。

一早有常客來蛋行換蛋，民眾表示，蛋是15日買的，買完後才看到新聞，不清楚是否同一批蛋，不過老闆說一律都可以退換，態度不錯，所以他們選擇換蛋、沒有退款，認為蛋行也是受害者，問題蛋應該是產地的問題。