芬普尼蛋3240台斤流進市面 民眾退貨撲空
台中龍忠蛋行遭網友貼「毒蛋」標籤
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨雞蛋4000台斤，已有3240台斤已流入市面。雖然蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天到蛋行退貨卻撲空。有網友將蛋行標示賣「毒蛋」。
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行被查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤。結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。有3240台斤已流入市面，給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。
龍忠蛋行林姓老闆15日在社群網路表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。
有網友在網路上在該蛋行名稱後標註「賣毒蛋」。龍忠蛋行今天上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空。這名消費者告訴中央社記者，家裡有10餘口人，用蛋量大，5、6年來都跟龍忠蛋行購蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，於是購買了新台幣300元雞蛋。退蛋的民眾表示，已經吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導才知道蛋有問題，本來想來退蛋，未料蛋行沒開門，300元的蛋只能自己吸收，打算將蛋全部打入田裡當肥料。
文雅畜牧場芬普尼蛋管制仍出貨 中市3240台斤流入市面 全數用罄
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市政府10日前往梧棲區龍忠蛋品行稽查，卻發現9日曾向案發牧場進貨4000台斤，抽驗檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm；雖下架部分蛋品，但有3240台斤已流入市面全數用罄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中市蛋行賣芬普尼蛋民眾退貨撲空 網友標註賣毒蛋
（中央社記者趙麗妍台中16日電）彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋；有民眾今天要退貨卻撲空，也有網友將蛋行標註賣毒蛋。中央社 ・ 8 小時前
新聞透視》農政源頭失守 跨部會合作失靈
彰化文雅畜牧場11月4日被檢出芬普尼蛋，9日公布後，食藥署長隔日親上火線，強調架上的蛋都已下架，「顆顆雞蛋皆把關，粒粒都清楚」。未料，問題產品下架了、溯源碼也公布了，農政單位卻在源頭把關上失守，讓畜牧場在移動管制期間，把問題蛋售出。此次事件不僅凸顯跨部會合作失靈，與地方政府的溝通也出了很大的問題。中時新聞網 ・ 16 小時前
再爆問題蛋外流…龍忠蛋行：養雞場說檢驗沒問題
彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，昨爆出又有四萬顆流入市面，同樣檢出芬普尼超標。進貨的龍忠蛋行林姓老闆強調，養雞場來電...聯合新聞網 ・ 14 小時前
文雅牧場芬普尼蛋管制仍流出 中市3240台斤流市面
（中央社記者蘇木春台中15日電）彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，中市府10日前往梧棲區龍忠蛋品行稽查，卻發現9日曾向案發牧場進貨4000台斤，雖下架部分蛋品，但有3240台斤已流入市面全數用罄。中央社 ・ 1 天前
文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良：嚴格查處
（中央社記者沈佩瑤台北15日電）彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。衛福部長石崇良今天直言「不可思議」，不能上架雞蛋竟又被上架，已發文彰化縣政府要求查明究責，「一定會嚴格查處」。中央社 ・ 1 天前
芬普尼蛋解除空檔流入台中 彰縣：將加嚴管理
（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標後，9日在解除移動管制後出蛋到台中；彰化縣政府農業處表示依規定辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除移動管制，未來會加嚴管理。中央社 ・ 2 小時前
