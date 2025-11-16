芬普尼蛋3240台斤流進市面 民眾退貨撲空

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨雞蛋4000台斤，已有3240台斤已流入市面。雖然蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天到蛋行退貨卻撲空。有網友將蛋行標示賣「毒蛋」。

台中市食安處稽查在梧棲區龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標，要求立刻下架。（中央社）

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行被查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤。結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。有3240台斤已流入市面，給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

龍忠蛋行林姓老闆15日在社群網路表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。

台中市食安處稽查在梧棲區龍忠蛋行查獲來自文雅畜牧場的籃蛋含芬普尼代謝物超標。民眾16日前往蛋行退蛋，因蛋行未開門撲空。（中央社）

有網友在網路上在該蛋行名稱後標註「賣毒蛋」。龍忠蛋行今天上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空。這名消費者告訴中央社記者，家裡有10餘口人，用蛋量大，5、6年來都跟龍忠蛋行購蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，於是購買了新台幣300元雞蛋。退蛋的民眾表示，已經吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導才知道蛋有問題，本來想來退蛋，未料蛋行沒開門，300元的蛋只能自己吸收，打算將蛋全部打入田裡當肥料。