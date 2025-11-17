芬普尼超標雞蛋流入台中！影響35家店 業者急喊「已停用」。(圖／TVBS)

彰化4萬顆芬普尼超標毒蛋流入台中35家餐飲店，影響遍及海線地區！台中市政府已公布受影響店家名單，包括連鎖豆漿店、早餐店、蔥餅店等民眾常光顧的店家，並派員稽查釐清。業者紛表示已停用問題蛋或澄清蛋源，盼獲合格證明消除消費者疑慮。

彰化縣一批含有超標芬普尼的4萬顆雞蛋流入台中市場，影響範圍遍及台中海線地區的35家餐飲店，包括連鎖豆漿店、早餐店、蔥餅店等多家民眾日常光顧的店家。台中市政府已公布受影響店家名單，並派遣稽查人員前往各店家進行調查。受影響的業者紛紛表示已停止使用問題雞蛋或澄清所使用的雞蛋來源與問題蛋無關，希望能獲得稽查合格證明以消除消費者疑慮。

台中市政府近日公布了一批從彰化流入的芬普尼超標雞蛋的流向，共有35家餐飲店受到影響，大多分布在台中海線地區的梧棲、龍井、沙鹿、大肚和清水等區。這些店家包括飯店、早午餐、豆漿店、漢堡店、蔥餅店等連鎖餐飲店，還有在地早餐店、麵館、燒臘店和知名鴨肉羹店，幾乎都是民眾日常光顧的店家，影響範圍極為廣泛。

馬聰餅台中清水民族分店是受影響店家之一，該分店目前已暫停營業。馬聰餅總公司表示，各分店都自行訂購雞蛋，清水民族分店確實有使用到龍忠蛋行的雞蛋，但已全面下架不再使用，其他分店不會受到影響，請消費者放心。稽查人員已到場了解並釐清情況。

一位梧棲區的行旅業者表示，他們一次會進貨4箱雞蛋，約80斤，每天使用1箱。他強調最後一批雞蛋是10日向龍忠蛋行訂購的，但這批雞蛋已經用完，目前使用的雞蛋都經過檢驗合格，沒有問題。

大肚區的一家控肉飯業者也出示店內的蛋籃來澄清情況，表示供應商已向他保證所供應的雞蛋不是來自文雅蛋行，如有疑慮可以退貨。一家食品行業者也強調他們的雞蛋來自新社，與問題雞蛋無關。

台中市政府已派遣稽查人員追查毒蛋流向，目前已前往35家餐飲店了解並釐清情況。業者們希望最終稽查結果顯示沒有問題，並能獲得稽查合格證明，以消除消費者的疑慮，重建大家對這些店家的信心。

